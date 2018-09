Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) In Joachimsthal wurde heute zwischen 9 und 10.30 Uhr die sanierte Kirchturmuhr an die Fassade der Schinkelkirche angebracht. Die Märkische Oderzeitung war vor Ort. Die ganze Geschichte um die aufpolierte Zeitanzeige am Gotteshaus lesen Sie am Mittwoch im Barnim Echo.