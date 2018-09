Kinder müssen Turnhalle für Pilates-Kurs verlassen

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Abende werden wieder dunkler. Und die Sorgen der Eltern, deren Kinder die WingTsun-Selbstverteidigungskurse der privaten EWTO-Akadamie besuchen, wachsen. Denn die Kurse wurden von der zentral gelegenen Turnhalle der Oranienburger Lindenschule die frühere Kasernensporthalle nach Lehnitz verlegt.

„Ich kann das nicht nachvollziehen“, sagt Dajana Oestreich. Ihre Tochter Enya besucht seit Jahren die WingTsun-Kurse, in denen Kinder selbstbewusstes Auftreten erlernen und auch, sich in Gefahrensituationen nach Möglichkeit selbst zu verteidigen. Doch allein will sie ihre 13-jährige Tochter nicht nach Lehnitz lassen. „Der Weg zur Halle ist nicht nur sehr weit. Die Halle liegt auch ziemlich abgelegen. Der Weg dorthin ist einsam und dunkel. Wir Eltern machen uns Sorgen und unsere Kinder fürchten sich, wenn sie im Winter allein dorthin gehen sollen.“ Wing-Tsun-Trainer Thorsen Elge sagt auf Nachfrage, das ein Paar wegen der Bedenken sein Kind bereits abgemeldet hätten. Andere würden darüber nachdenken. „Sie schaffen es einfach nicht, ihre Kinder nach Lehnitz zu bringen. Das kann natürlich noch ein Problem werden. Ich bin schließlich selbstständig und kein Verein.“ Deshalb ist auch er nicht besonders begeistert darüber, die bisherige Trainingsstätte verlassen zu müssen.

Weichen mussten die 7 bis 16 Jahre alten Kinder und Jugendlichen, die in zwei altersbezogenen Gruppen donnerstagsabends trainiert werden, für einen Pilates-Kurs der Kreisvolkshochschule (KVHS), der zum Schuljahresbeginn zur gleichen Zeit angesetzt wurde. Entsprechend der Nutzungs- und Entgeltordnung für die außerschulische Nutzung von Sportstätten und Schulräumen in Trägerschaft des Landkreises werden eigene Einrichtungen, dazu gehört auch die KVHS, bei der Vergabe von Hallenzeiten bevorzugt. „Beide Turnhallen gehören dem Landkreis. Man hätte auch die Pilates-Frauen nach Lehnitz schicken können. Sie sind immerhin erwachsen und können vielleicht auch mit dem Auto dorthin fahren“, findet Dajana Oestreich.

Kreisverwaltungssprecherin Irina Schmidt erklärt, dass die Option durchaus geprüft worden sei. „Die räumlichen Anforderungen der Sporthalle in Lehnitz (Größe) stehen jedoch dem Kurs­inhalt entgegen“, schreibt sie in einer schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung. Auch andere Hallen seien nicht infrage gekommen.

Die Bedenken der Eltern mit Blick auf weite Wege und Sicherheitsgefühl teilt der Landkreis im Übrigen nicht: „Der Weg von der S-Bahn bis zur Sporthalle ist an beiden Standorten vergleichbar. Am Standort Lehnitz sind im vergangenen Jahr Wohnungen und eine Schule entstanden, der Bereich ist belebt. Etwaige auf den Standort bezogene Bedenken zur Sicherheit sind nicht nachvollziehbar.“ Als Alternative sei der Kampfsportschule die Turnhalle des Oberstufenzentrums an der André-Pican-Straße angeboten worden. Das berichtet auch Trainer Thorsten Elge. Er habe das Angebot aber ausschlagen müssen, weil er die Kurse dann mittwochs hätte anbieten müssen. „An diesem Abend trainiere ich aber schon Kinder in Falkensee.“ Elge bietet sein Training zudem in Hennigsdorf an. Er sei schon froh, dass ihm der Landkreis überhaupt eine Halle für den Donnerstagabend anbieten konnte. „Trotzdem würde ich mich freuen, wieder in die Lindenschule zurückkehren zu können, auch wenn ich mir kurzfristig keine Hoffnungen mache.“

Dajana Oestreich sagt, dass der Pilates-Kurs nur bis Ende November läuft und die Halle der Lindenschule dann wieder leer steht. „Es müsste doch möglich sein, die Kinder dann dort wieder trainieren zu lassen. Das würde uns schon helfen.“ Auch Thorsten Elge würde sich über eine Rückkehr im Dezember, wenn die Dunkelheit schon sehr früh einbricht, begrüßen. Doch auch das lehnt der Kreis ab: „Da die Hallenplanung ein Jahr umfasst und auch das Frühjahrssemester 2019 der KVHS bereits eingeplant ist, besteht für November leider keine Aussicht auf einen Wechsel“, so Sprecherin Irina Schmidt. „Im kommenden Jahr werden die Belegungspläne wieder neu erstellt.“

Solange will Dajana Oestreich allerdings nicht warten. Sie hat sich inzwischen an Oranienburgs Sozialdezernentin Stefanie Rose (Linke) gewandt. „Sie will ihre Mitarbeiter nun prüfen lassen, ob es in einer der städtischen Hallen noch möglich ist, unterzukommen.“ Dass der Landkreis die Lehnitzer Halle für genauso geeignet hält wie die der Lindenschule, kann Dajana Oestreich nicht nachvollziehen. „Gehen Sie mal im Dunkeln hierher. Das ist nicht die Bernauer Straße.“