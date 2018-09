Kabinett tagt auf der Burg Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Landesregierung hält heute ihre Kabinettssitzung auf der Beeskower Burg ab. Die Beratung ist der Auftakt für eine neue Runde von „Kabinett vor Ort“. Nach der gemeinsamen Beratung von Landesministern und der Führungsspitze der Kreisverwaltung schwärmen die Minister am Nachmittag aus.

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Martina Münch besuchen des Beeskower Kunstarchiv, Ministerin Kathrin Schneider lässt sich über die Umbauarbeiten des Beeskower Bahnhofs informieren.

Dort werden in wenigen Monaten mehrere Sozialverbände als Mieter einziehen. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber fährt zu Arcelor Mittal nach Eisenhüttenstadt, Innenminister Karl-Heinz Schröter besucht dort die zentrale Ausländerbehörde des Landes. Auch Ministerin Münch will noch in die Stahlstadt und sich im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR umsehen. Bildungsministerin Britta Ernst übergibt in Fürstenwalde einen Zuwendungsbescheid aus dem Landesinvestitionsprogramm für die Kindertagesbetreuung.

Im Jahr 2013 war eine auf der Burg Beeskow geplante Kabinettssitzung kurzfristig abgesagt worden, weil der damalige Landrat Manfred Zalenga erklärt hatte, nicht teilnehmen zu können. Er sei an dem Tag zu wichtigen Gesprächen in Polen unterwegs, hieß es. Seine Dezernenten könnten ihn bei der Landesregierung vertreten. Das ließ sich das Kabinett nicht bieten und tagte in Potsdam. Einige Minister nahmen aber ihre Anschlusstermine im Kreis wahr.