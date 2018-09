MOZ

Erkner (MOZ) Unbekannte haben in Erkner ein Auto gestohlen. Die Polizei erhielt am Montag Kenntnis von der Tat in der Gerhard-Hauptmann-Straße.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter einen Volkswagen im Wert von 7000 Euro entwendet haben. Die Polizisten haben daraufhin die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.