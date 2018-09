Dannenwalder Schwalben ziehen Nachwuchs groß

Matthias Henke

Dannenwalde (MOZ) Der Dannenwalder Erhardt Dürr berichtete bereits Anfang Juli über die erste Aufzucht eines Schalbenpaares in seinem Stall. Doch kurze Zeit darauf habe er erneut das ständige Ein- und Ausfliegen in seinem Stall bemerkt, so der Naturbeobachter. „Vorsichtig schaute ich in das Nest und bemerkte ein neues Gelege, so Dürr. Tatsächlich brütete das Paar ein zweites Mal und auch das war ein voller Erfolg. Nach einiger Zeit waren Drillinge geschlüpft. Auffallend sei gewesen, dass die Eltern von zwei weiteren Helfern beim Füttern unterstützt worden seien. Waren es die zwei Jungvögel der ersten Brut? „Doch diesmal musste ich die Stalltür verschlossen halten, denn anscheinend hatten die Tiere ihr Nest etwas zu früh verlassen. Jetzt saßen sie auf dem Fußboden und ließen sich dort von den Eltern verwöhnen“, schreibt Dürr. Mitte August schließlich haben sie den Stall und damit den Ort ihrer Geburt verlassen. Jedoch entdeckte Dürr sie noch oft in der Früh, bevor sie sich auf Futtersuche begaben.