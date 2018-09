Einbrecher vertrieben und doch nicht gefunden

Claudia Duda

Fehrbellin (MOZ) Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens haben in der Nacht zu Dienstag, gegen 0.45 Uhr einen Einbruchsalarm auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet in Fehrbellin festgestellt. Bei der Objektbegehung entdeckten sie einen Mann, der sich hinter einem Baum versteckte. Der Unbekannte flüchtete in Richtung eines Waldstückes. Kurze Zeit später fuhr ein mit mehreren Personen besetzter silberfarbener Pkw mit Anhänger weg. Nach Angaben der Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen mit Hilfe eines Polizeihubschraubers eingeleitet. Allerdings konnten weder der Unbekannte noch der Pkw festgestellt werden. Auf dem Betriebsgelände fanden Kriminalbeamte Kabel und sie stellten Beschädigungen an einem Zaun fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.