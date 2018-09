dpa-infocom

(dpa) St. Petersburg (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff fordert im Achtelfinale von St. Petersburg den French-Open-Finalisten Dominic Thiem.

Der 28-Jährige aus Warstein bezwang in seinem Auftaktspiel den talentierten Russen Andrej Rubljow 6:4, 7:6 (8:6) und machte damit das Duell mit dem Österreicher perfekt. Zwei von drei Vergleichen mit dem Weltranglisten-Achten Thiem, der in St. Petersburg an Position eins gesetzt ist, hat Struff verloren. Der Davis-Cup-Spieler ist der einzige deutsche Teilnehmer bei dem Hartplatz-Turnier.