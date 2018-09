Polizei und Banken wappnen sich gegen Überfälle

dpa

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Polizei ist erneut ein Schlag in der Serie von Überfällen auf Geldautomaten gelungen.

Vier Geldautomatensprengungen in Brandenburg in den Jahren 2016/17 gehen offenbar auf das Konto zweier Männer, die in Berlin im offenen Vollzug untergebracht sind, wie die Polizei mitteilte. „Die beiden haben offenbar ihre Freigänge dazu genutzt, um die Geldautomaten zu sprengen“, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Dienstag.

Bei Durchsuchungen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, dass die beiden polizeibekannten Männer überführen konnte, sagte Herbst. Da die beiden in Berlin wohnhaft und auch dort im offenen Vollzug untergebracht seien, führe die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Es ist nicht der erste Ermittlungserfolg, den die Brandenburger Polizei vermelden konnte. Vor rund einem Monat wurden Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Mitglieder einer Bande vollstreckt, die für elf Geldautomatensprengungen zwischen Februar 2014 und September 2017 verantwortlich sein sollen. „Seit der Kopf der Bande im Gefängnis sitzt, ist es etwas ruhiger geworden“, so Herbst. Die weiteren Mitglieder dieser Bande, vier Männer und eine Frau, seien der Polizei bekannt, so Herbst weiter.

Doch die Brandenburger Truppe ist nicht die einzige, die Polizei und Banken Sorge bereitet. 64 Überfälle hat es laut Polizei seit 2014 bis heute gegeben. „Wir ermitteln auch gegen eine Gruppe aus Polen und den Niederlanden“, sagte Herbst. Letztere mache wegen ihrer großen Mitgliederanzahl den Ermittlern die Arbeit schwer. Laut Niederländischen Behörden sollen ihr über 350 Mitglieder angehören. Allein im Juni und Juli werden dieser Gruppe fünf Sprengungen zugerechnet.

Den vorerst letzte Überfall in Brandenburg hatte es am 9. Juli auf eine Filiale in Döbern (Landkreis Spree-Neiße) gegeben. Seitdem sei es ruhig geworden, sagte Herbst. Man vermute, dass die Täter weiter Richtung Norden gezogen sei. Mehrere Überfälle haben es vor rund zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern gegeben.

Am Montag trafen sich auf Einladung der Polizei Banken- und Sparkassenverbände in Potsdam, um sich über die Sicherung von Geldautomaten zu beraten. Einige Banken haben bereits mit Umbaumaßnahmen begonnen, sagte Herbst. So seien die Automaten tiefer in die Banken gerückt und ein zusätzlicher Sicherheitsraum geschaffen worden.

Auch würden einige Filialen auf dem Land in der Nachtzeit ihre Räume schließen. Mehr Details wolle man aber nicht verraten. Derzeit habe man bereits 75 Prozent der rund 900 Filialen im Land besichtigen und die Banken über mögliche Umbau- oder technischen Maßnahmen beraten können. Sukzessive wolle man die Vor-Ort-Besuche bei allen Filialen fortsetzen.