Viel Tempo und Farbe im Spiel

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Es war ein richtig gutes Fußball-Kreisoberliga-Duell zwischen den beiden Reserve-Teams von Preussen Eberswalde und Grün-Weiss Ahrensfelde. Herrliche Treffer, viel Tempo und Farbe war im Spiel zu erleben, wie zwei Rote, zwei Gelb-Rote und vier Gelbe Karten belegen.

Aufsteiger Ahrensfelde setzte zu Beginn die Akzente, wirkte spielerisch im Vorteil, während die Preussen mit kämpferischen Elan aufwarteten. Bei den Gästen trieb besondere Bastian Richard im Mittelfeld seine Elf nach vorn. Mit schnellem Umkehrspiel wurde Preussen unter Druck gesetzt. Mit Erfolg. So ein schneller Gegenzug führte dann auch zur Führung (18.) durch Stürmer Mike De Rapper. Eberswalde blieb über Paul Kallies gleichfalls gefährlich. Trotzdem waren die Westender mit dem knappen Rückstand beim Seitenwechsel noch gut bedient.

Als GWA-Kapitän Stephan Sakawitsch eine Bethge-Ecke zum zweiten Treffer (48.) nutzte, schien die Partie bereits entschieden. Preussen-Trainer Ronny Heinrich reagierte, wechselte den erfahrenen Christian Schlegel für den angeschlagenen Paul Ziethen ein. Zudem wurde taktisch umgestellt. Plötzlich änderte sich das Spielgeschehen. Die Gäste verloren zusehend ihre Souveränität. Preussen wurde sichtbar stärker. Ein von Schlegel verwandelter Foulelfmeter (53.) und ein schlitzohriger 25-m-Freistoß des Preussen-Torschützen zum 2:2-Ausgleich 64.) läutete dann eine turbulente Endphase ein.

Schiedsrichter Edries Bosharat aus Panketal bekam dabei einiges zu tun. Erst sorgten die beiden Spielmacher, der 32-jährige Mballa Alima (Preussen II) und Richard (31/GWAII) nach einer alltäglichen Foul-Situation mit Handgreiflichkeiten für ein doppeltes Rot (79.). Sie werden ihren Teams in den nächsten Spielen sehr fehlen. Fußball wurde auch noch gespielt, jetzt mit viel mehr Platz. Darin sah GWA seine Chance. Doch sie wurden eiskalt ausgekontert. Der wieselflinke Rechtsaußen der Preussen, der 19-jährige Syrer Bara Kablawi, erlief sich einen langer Ball aus dem Eberswalder Sechzehner in die entblößte Gästehälfte. Mit viel Selbstvertrauen schob der kleine Flitzer den Ball am herausstürmenden Keeper Erik Neumann vorbei ins kurze Eck (86./3:2). Fast postwendend kam durch Marcel Riemer mit seinem Kopfball noch der Ausgleich. Der Ball flog knapp am Pfosten (89.) vorbei. Es war noch nicht der letzte Aufreger im Spiel. Denn zum Schluss standen nochmals zwei junge Heißsporne im Fokus, sahen berechtigt Gelb-Rote Karten wegen ihrer Unbeherrschtheit: Kevin Domroes und De Rapper.

„Wir haben aus unserer Überlegenheit zu wenig gemacht. Später den Spielfluss verloren, zu unruhig gespielt“, bemerkt GW-Trainer Daniel Lüß kritisch. Auch Preussens Trainer Ronny Heinrich sah Licht und Schatten eng beieinander. „Es war schwer ins Spiel zu kommen. Grün-Weiß war sehr stark. Nach der Pause haben wir aber kämpferisch und läuferisch Ahrensfelde beeindrucken können. Die Treffer waren der Lohn für eine Leistungssteigerung“, fasste Preussens Trainer das Geschehen aus seiner Sicht zusammen.

Eberswalde II: Manuel Rauch – Said Abdul-Basir Sharafi, Philipp Heinrich, Paul Ziethen (50.Christian Schlegel), Paul Schuster – Bernard Mballa Alima – Bara Kablawi, Florian Groß, Rangin Nouri (46.Said Abdul-Wadjedaf Sharafi), Kevin Domroes – Paul Kallies

Ahrensfelde II: Erik Neumann – Nick Seifert, Stephan Sakawitsch, Dennis Gärtner, Andrew Neumann – Loris Bethge – Hayato Yoshioka, Marcel Riemer, Bastian Richard, Til Leifheit – Mike De Rapper