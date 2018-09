Kaiser’s dem Erdboden gleichgemacht

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zwei Monaten nach Beginn der Abrissarbeiten ist der frühere Kaiser’s-Markt im Einkaufszentrum Grünstraße in Zehdenick dem Erdboden gleich gemacht. Doch bald soll hier ein neues Gebäude aus dem Boden wachsen. Eine Hamburger Immobilienfirma, die Eigentümerin des Areals ist, will dort einen neuen Supermarkt errichten lassen. Der künftige Mieter des Objektes, die Firma Rewe, plant die Eröffnung für das kommende Jahr. Nebenan soll dann auch eine Filiale der Drogeriekette Rossmann eröffnen und so das Einkaufszentrum neu beleben.