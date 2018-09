Ungewohnte Schwächen offenbart

Tobias Stöckel

Gransee Die zweite Mannschaft des SV Lindow-Gransee musste sich zu Saisonbeginn am Sonntag schweren Herzens dem Auftaktgegner des USC Magdeburg geschlagen geben. In vier Sätzen unterlag der Gastgeber im Match der Volleyball-Regionalliga.

Die Ehre des ersten Aufschlags in der Regionalliga hatte Lindow-Gransee II. Einem Annahmefehler geschuldet war die daraus resultierende historische Führung für die Vereinschronik. Lindow-Gransee I hatte vor exakt zehn Jahren die Serie in der Brandenburgliga als Tabellenführer abgeschlossen und war als Landesmeister 2018 in die Regionalliga aufgestiegen. Es folgte ein Durchmarsch in die 2. Liga – ein irrelevantes Ziel fürs zweite Vereinsteam. Vielmehr geht es um den Klassenerhalt.

Marcel Sandows zweiten Aufschlag nahmen die Gäste jedoch ab. Das Spiel in eigener Halle begann vielversprechend, der erste Satz konnte mit viel Einsatz, wenn auch knapp, mit 26:24 gewonnen werden. Mehrfach wechselte die Führung. Mit bis zu fünf Punkten hatte der Aufsteiger bereits geführt und kam dennoch in die Bredouille. Es wurden Parallelen zum Vorbereitungsturnier in Brandenburg erkennbar, Magdeburg konnte sich besser an das Spiel der Lindower anpassen.

Es wuchs der Druck, und selten wurde die Annahme vor ans Netz gebracht, wodurch die beiden Zuspieler auf Lindower Seite, Tobias Stöckel und Chris Hannemann, schweres Spiel hatten. Das Heimteam kam nicht mehr in den Spielfluss aus dem ersten Satz und musste die Sätze zwei und drei abgeben (-17, -16).

Im vierten Durchgang passte im Lindower Spiel fast nichts mehr zusammen, sodass die Gäste schnell mit 11:1 führten. Selbst die eigene Einwechslung des Trainers auf die Mittelblockposition brachte kaum Veränderung. Die Hausherren zeigten weiterhin Leidenschaft und wollten dem Heimpublikum zeigen, dass sie sich selbst bei diesem Spielstand nicht aufgegeben hatten und kämpften um jeden Punkt. Doch die etwa 40 Fans mussten eine Niederlage ihres Sechsers hinnehmen. Am Ende reichte es immerhin noch zu 16 Punkten, was nach etwa 90 Minuten Spielzeit die 1:3-Niederlage (26:24, 17:25, 16:25, 16:25) im Auftaktspiel bedeutete.

Die starke Annahme der Lindower Volleyballer, welche in der vergangenen Saison ausschlaggebend für den erfolgreichen Saisonabschluss gewesen war, wackelte beim Auftakt erheblich. Auch im Aufschlag wurde nicht der Druck ausgeübt, welcher die Gegner in der Vergangenheit oft vor Probleme gestellt hatte. Magdeburg zeigte hingegen eine konstante, mit wenig Fehlern behaftete Leistung und die Elbestädter konnten sich auf das Spiel der Gastgeber einstellen.

Am kommenden Sonnabend trifft das Team um Trainer Torsten Spiller in der Jahrhunderthalle in Spergau auf die zweite Mannschaft des CV Mitteldeutschland, welche im Rahmen des Relegationsturnieres mit 3:2 bezwungen worden war.

Lindow-Gransee II: Engel, Hannemann, Oestreich, Sandow, Stöckel, Schulz, Genzmer, Richter, Schlaugk, Spiller