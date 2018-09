Neues MRT in der Hennigsdorfer Klinik

OGA

Hennigsdorf (MOZ) Im Hennigsdorfer Krankenhaus ist jetzt ein neuer Magnetresonanztomograf (MRT) in Betrieb, mit dem Patienten schneller und dank höher aufgelöster Bilder auch genauer untersucht werden können. Das teilen die Oberhavel Kliniken mit. Dieses bildgebende, volldigitale Großgerät gehöre zur neuesten Generation der MRT-Geräte und steht sowohl für Untersuchungen an stationären als auch an ambulanten Patienten zur Verfügung. „Mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla und neuartiger digitaler Spulentechnik verfügt der Apparat über die vollständige diagnostische Bandbreite zu allen medizinischen Fragestellungen, die mittels MRT beantwortet werden können. Dazu zählen nicht nur die Bildgebung von Gelenken, der Wirbelsäule, des Gehirns und der Blutgefäße, sondern auch Untersuchungen des Herzens, der weiblichen Brust und ganzer Organsysteme“, erklärt die Chefärztin der Radiologie, Dr. med. Kerstin Meseck.

Mittels MRT-Technik lassen sich Bilder in jeder Körperebene aufnehmen, also nicht nur quer zur Körperlängsachse, sondern auch längs und schräg. Weil die Aufnahmen sehr detailgenau sind, können kleinste krankhafte Veränderungen nachgewiesen werden. Daher lässt sich mit dem MRT auch kontrollieren, wie die Krankheit verläuft und ob eine Therapie die erwünschte Wirkung zeigt.

Für den Aus- und Einbau des neuen Magnetresonanztomografen waren umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig. So musste beispielsweise die Fassade des Klinikgebäudes auf einer vier Quadratmeter großen Fläche geöffnet werden. Das Gerät wurde mit einem Kran in die Radiologie gehoben.