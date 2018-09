Geheimniskrämerei um Hallenzeit

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Um die Nutzung der städtischen Sporthallen durch Vereine während der Ferien ist ein heftiger Streit entbrannt. Besonders in die neue Halle in der Hegermühlenstraße sollen Vereinssportler nicht ohne Hallenwart.

Rückblende Hauptausschuss am 27. August: Meinhard Tietz (Linke) berichtet von der Beschwerde eines Sportvereins, dass die neue Schulsport-Mehrzweckhalle in der Hegermühlenstraße nach den neuen Nutzungsveträgen nicht während der Ferien genutzt werden dürfe. Das widerspreche der Sportstättensatzung, die vorgebe, dass die Nutzung der Einrichtungen während der Ferien zulässig sei mit Ausnahme der Winterferien und dreier Wochen der Sommerferien. Bürgermeisterin Elke Stadeler erweckt im Ausschuss den Eindruck, nicht detailliert im Prob-lem zu stecken, und spielt den Ball an die zuständige Fachbereichsleiterin Technische Dienste weiter. Birgit Bärmann antwortet spontan: „Das ist von Ihnen in der letzten Dienstberatung so entschieden worden, Frau Stadeler.“ Erstaunte Blicke, Stirnrunzeln, erhobene Augenbrauen in der Runde.

In der jüngsten Stadtverordnetensitzung wird von Carsten Wenzel in der Einwohnerfragstunde dieses Thema wieder aufs Tapet gehoben. Elke Stadeler versucht, den Ball flach zu halten: „Es ist mir angetragen worden, sie in der Ferienzeit zu schließen. Nähere Informationen gebe ich im geschlossenen Sitzungsteil. Mir liegen auch keine Anträge von Vereinen vor, die da reinwollen. Vor den nächsten Ferien werden wir entscheiden. Den Schlüssel einfach mal den Vereinen zu geben, das machen wir nicht.“ Meinhard Tietz insistiert: „Wir Stadtverordnete kommen gegenüber den Bürgern in eine dumme Situation. Warum nicht in den Ferien?, werden wir gefragt, so wie es in der Satzung steht. Wir haben um Antwort in der gleichen Woche gebeten. Sind die Nutzungsverträge nun für die Ferien abgeschlossen oder nicht?“ Birgit Bärmann blieb aber betont vage: Die Verträge seien abgeschlossen. „Wir haben uns mit der Bürgermeisterin verständigt, dass wir eine Regelung finden müssen, entweder die Satzung zu ändern oder zu gewährleisten, dass sie in den Ferien nur drei Wochen geschlossen ist.“

Als stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes trat schließlich Martin Schultheiß (Linke) auf: Das Landessportförderungsgesetz verlange, dass die Kommunen den Vereinen die Nutzung der Sportstätten in den Ferien ermöglichen. Er fragte die Stadtverordneten, wie sie es bewerten, dass die Bürgermeisterin entschieden habe, dass die neue Turnhalle in den Ferien nicht geöffnet werde, im Bildungsausschuss aber noch behauptete, das Problem sei ihr nicht bekannt. Elke Stadeler sagte daraufhin, sie habe den Respekt vor dem Steuerzahler nicht verloren und dass sie im nichtöffentlichen Sitzungsteil erzählen werde. Kollegen, die ebenfalls große Sporthallen betreiben, hätten ihr gesagt: „Wenn du den Schlüssel den Vereinen gibst, kannst du die Halle gleich zusammenschieben.“ CDU-Stadtverordnete Evelyn Behlau bestärkte sie: „Als Schulleiterin in Rehfelde habe ich eine neue Turnhalle bekommen. Sie glauben nicht, wie die nach einem halben Jahr ausgesehen hat!“ Eine Turnhalle sei ein hohes Gut für eine Schule, das es zu schützen gelte.

Wie das Problem jetzt gelöst wird, wurde und wird offensichtlich hinter verschlossenen Türen ausgehandelt.