Rund um die Kirche wird gefeiert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend lädt das Beeskower Familienbündnis zum Fest auf dem Kirchplatz ein. Von 14 bis 18 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und zahlreiche Mitmachangebote, die sich vor allem an Kinder richten. Außerdem haben sich mehr als 50 Kindereinrichtungen, Vereine und Organisationen angemeldet, die sich mit Infoständen präsentieren wollen. „So viele Anmeldungen hatten wir noch nie“, freut sich Dieter Siegesmund, der dem Beeskower Bündnis vorsteht.

In diesem Jahr ist die Kirchengemeinde der Partner des Familienfestes, auch deshalb ist der Kirchplatz als Veranstaltungsort gewählt worden. Die Kirchengemeinde organisiert zudem den abschließenden Programmhöhepunkt. Von 17 bis 18 Uhr wird die Berliner Frauengruppe Aquabella im Südschiff der Marienkirche ein Weltmusik-Konzert spielen. „Es wird ein Konzert der Extraklasse“, verspricht Kantor Matthias Alward. Der Eintritt zum Konzert wie zum gesamten Familienfest ist frei. Die Kirchengemeinde bittet am Ausgang um Spenden, um die doch recht hohen Kosten des Konzerts abdecken zu können.

Bevor die Gruppe aus Berlin die Beeskower unterhält, gibt es aber schon ein sehr abwechslungsreiches selbstgemachtes Programm. Um 13.55 Uhr werden Jagdhornbläser ein Begrüßungs-Signal blasen, bevor Landrat Rolf Lindemann und Bürgermeister Frank Steffen das Fest eröffnen. Anschließend gibt es ein kleines Konzert der Jagdhornbläser. Auf der Bühne folgen Tanzspiele und Saxophonmusik, Ronni Romantig singt sein Beeskow-Lied und die Beeskower Schülerband spielt.

Genießen können die Kinder das Programm mit Eis und Popcorn. Beides wird zum Fest kostenlos abgegeben. Das finanziert traditionell das Familienbündnis. Gleich neben der Bühne wird man sich im Bogenschießen versuchen können. Dabei sind kleine Preis zu gewinnen. Einen Preis gibt es auch für denjenigen, dessen Luftballon vom Kirchplatz aus am weitesten in die Welt fliegt und von einem Finder an die Stadt zurückgeschickt wird.

Die Beeskower Feuerwehr kommt mit ihrer Drehleiter zum Familienfest, der Grunower Bücherschuppen präsentiert sein Angebot. Man kann die Kirche besichtigen, das Älteste Haus und das Haus Theo des Kunstkreises öffnen für Besucher. Wer vom ganzen Zugucken und Mitmachen geschafft ist, kann sich in der Alten Schule ausruhen und stärken. „Der Kuchenbasar, den die Kirchengemeinde anbietet, wird eine echte Attraktion“, ist sich Dieter Siegesmund sicher. Auch die Gastronomen in der Kirchgasse und aus der Breiten Straße beteiligen sich am Fest und werden für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Grafikdesigner und Cartoonist Bernhard Ast wird zudem sein Büchlein über das 2017er Familienfest vorstellen. Er hat zahlreiche Szenen von der Feier zur Einweihung des Beeskower Preußenhauses im Frühjahr 2017 festgehalten, die nun vorgestellt werden.