Ein Pflegeheim am Stadteingang

Thomas Gutke und Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) Unmittelbar am Eingang zum Stadtzentrum, an der Ernst-Thälmann-Straße, soll laut Baudezernent Jörg Gleisenstein (Bündnis 90/Die Grünen) eine der größten innerstädtischen Brachen bebaut worden. Die Stadtverordneten stimmten mehrheitlich einem Bebauungsplan zu.

Das Grundstück ist etwa 8200.Quadratmeter groß. Begrenzt wird das Gebiet im Westen von der Leipziger Straße, im Nordosten von der Ernst-Thälmann-Straße und im Südosten von der Heilbronner Straße. Geplant ist auf dem Gebiet des so genannten „Allianzdreiecks“ der Bau eines zentrumsnahen Pflegeheims für die Tages- und Dauerpflege. Zusätzlich sind weitere Wohngebäude für betreutes Wohnen und Räume für gesundheitliche Zwecke, beispielsweise Arztpraxen, vorgesehen. Erlaubt sind dann auch „nutzungsergänzender Einzelhandel und Dienstleistungen“.

Baudezernent Jörg Gleisenstein sprach von einer der größten innerstädtischen Brachflächen.Frank Henke (Die Linke) informierte über die Behandlung der Vorlage im Stadtentwicklungsausschuss und zum „Spannungsfeld. Das Bebauungs-Planverfahren setze nur sehr grobe Rahmenbedingungen für das Planungsrecht fest, auf dessen Grundlage der Investor dann seine Gebäude bauen kann. Der Investor habe die ersten Gebäudeentwürfe im Stadtentwicklungsausschuss gezeigt. Dazu habe es im Ausschuss eine lebhafte Diskussion gegeben. „Wenn man sich vorstellt, man kommt von der Leipziger Straße runter oder die Heilbronner Straße hoch und dann steht da ein Gebäude mit bis zu neun Etagen Höhe, das hat schon eine gewaltige Wirkung“, betonte Henke. Auf die Gestaltung hätten die Stadtverordneten nur „mäßigen Einfluss“, sagte er. Gleichwohl sei vom Investor zugesichert worden, einen gestalterischen Anspruch mit der Ökonomie in Einklang zu bringen. Der Ausschuss habe sich trotz lebhafter Debatte mit großer Mehrheit für den Bebauungsplan entschieden.

Der Stadtverordnete Michael Schönherr (CDU) erklärte: „Wir freuen uns darüber, dass es hier einen Investor gibt. Wir wollen trotzdem, dass er doch mal über eine Blockrandbebauung nachdenkt.“ Die Stadtverordnete Renate Berthold (Bürgerbündnis) wunderte sich darüber, dass die Vorlage nicht im Gesundheits- und Sozialausschuss behandelt wurde. Jörg Gleisenstein sprach von einem Versehen.

Die Verfasser des Bebauungsplanes machen auch in ihrer Begründung auf Nutzungseinschränkungen durch Lärmimmission und Luftschadstoffe aufmerksam. Aufgrund der direkten Lage an der stark befahrenen Leipziger Straße entstehen erhöhte Lärmimmissionen in diesem Gebiet. Zugleich sei durch den Kfz-Verkehr, insbesondere in der Leipziger Straße (B 112), die Belastung mit Luftschadstoffen hoch.

Gegenwärtig liegt das Grundstück „Allianzdreieck“ brach. Es befinden sich zwei ungenutzte Gebäude auf dem Areal. Diese sind baulich nicht mehr nutzbar. Das Gelände ist von Vegetation überwuchert. Das „Allianzdreieck“ gehörte seit 1850 der Stadt. Dieses Grundstück war Standort des Kinderkrankenhauses. 1920 wurde es von der Allianz-Versicherung erworben, später umgebaut und genutzt. Danach nutzte die Deutsche Bahn dieses Areal bis in die 1990er-Jahre.

Die Stadtverordneten stimmten dem Bebauungsplan zum „Allianzdreieck“ mit 32 Ja-Stimmen zu. Es gab fünf Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen.