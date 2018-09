Aus Erfahrung wird man klug

Schönefeld (MOZ) Es geht also doch einfacher. Seit Jahren dümpeln die Flughafeningenieure am pompösen BER-Fluggastterminal herum und bemühen sich um Schadensbegrenzung. Noch sind zwei Jahre Zeit, um das kompliziert konzipierte Gebäude mit all seinen vermeintlichen Raffinessen zum Laufen zu bringen.

Während die Köpfe der Experten rauchen, damit das Terminal mit BER-Inbetriebnahme nicht raucht, wächst der Airport in Wartestellung Stück für Stück. Erst ist kurz und schmerzlos das temporäre Regierungsterminal gebaut worden, jetzt ist der Auftrag für ein zweites Passagierterminal in Auftrag gegeben worden.

All das nach der Devise „so kompliziert wie nötig“. Kein Schnickschnack, sondern einfach funktional. Die Erkenntnis, dass dies auch zum Ziel führen kann, ist den BER-Verantwortlichen zu spät bewusst geworden. Das Flughafenprojekt ist durch zu hoch gesteckte Ansprüche an Architektur und Technik Jahre zurückgeworfen und zu einem finanziellen Risiko geworden.