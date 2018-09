Jürgen Teichmann tritt zurück

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Nach reiflicher Überlegung stelle ich mit Wirkung zum 1. Oktober dieses Jahres mein Amt als Vorsitzender dieser Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung.“

Das „absolute Fiasko“, der Abbruch der Gremiumssitzung am vergangenen Donnerstag, sei nur das Zünglein an der Waage gewesen, begründete Teichmann (CDU) seine Entscheidung: „Mit dem Gedanken habe ich mich schon viel länger getragen, und ich sage Ihnen offen: Ich habe es nicht nötig, mich vorführen zu lassen oder in einer aufgeheizten Stimmung durch verschiedene Meinungen und Quertreiber zerreiben zu lassen.“

Seit Monaten – erst im Bürgermeisterwahlkampf, jetzt vor der Kommunalwahl im nächsten Jahr – prägen hitzige Debatten die Sitzungen der Stadtverordneten. Zuletzt wollte der Streit um zwei Eilanträge der Fraktion Die Linke nicht enden. Weil sich Stadtverordnete und Vorsitzender uneins über deren Dringlichkeit waren und keine Lösung über das weitere Vorgehen gefunden werden konnte, brach Teichmann die Sitzung nach der Wahl des Ersten Beigeordneten ab.

Sie kenne Teichmann seit 15 Jahren als Vorsitzenden der Stadtverordneten, erwiderte CDU-Fraktionsvorsitzende Karin Lehmann am Montagabend auf dessen Rücktrittserklärung. Er habe eine „gute, ausgeglichene, loyale Arbeit geleistet; ist aber in den letzten Jahren allein gelassen worden. Die Verwaltung hat versagt“. Lehmann bezog sich auf fehlenden Rechtsbeistand während der Sitzungen, also einen Juristen, der bei Fragen etwa zur Geschäftsordnung, wie sie sich am vergangenen Donnerstag stellten, Klarheit schaffen könnte.

Bis zu dessen Ruhestand im Jahr 2010, sagte Franka Koch vom Stadtverordneten-Büro auf Nachfrage, erfüllte Ulrich Hoffmann als Dezernent für Recht und Ordnung in der Verwaltung diese Funktion. Die Hoffnung bestehe, dass Stefan Wichary als neuer Erster Beigeordneter und Jurist wieder diese Rolle übernehme. Auch die Stadtverordnetenversammlung sollte am Montag ursprünglich mit einem Rechtsbeistand fortgesetzt werden. Warum dies nicht der Fall war, blieb offen. Einer der zwei Mitarbeiter der Rechtsstelle, machte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) an anderer Stelle deutlich, könne an Sitzungen der Stadtverordneten jedenfalls nicht teilnehmen, weil er diese Stunden dann nicht für Aufgaben der Verwaltung leisten könne.

Über die viel diskutierten Eilanträge wurde dann kein Wort mehr verloren. Über GIP-Mietverträge und den Babybegrüßungsdienst wird laut Franka Koch in der heutigen Hauptausschusssitzung beraten. Zum Babybegrüßungsdienst nahm Rudolph am Ende der Sitzung kurz Stellung: Schon seit 2015 werde dieser nicht mehr in der beschlossenen Form, nämlich als Hausbesuch, umgesetzt. Weil es kaum mehr Nachfrage gebe, sei die vorgesehene Teilzeitstelle „auf Null reduziert“ worden.

Lediglich der am Donnerstag von Stephan Wende (Linke) eingebrachte Antrag, Rudolph möge sich zum Bau des Pneumant-Sanitärgebäudes äußern, wurde berücksichtigt. Der zur Fördermittelbeantragung notwendige Pachtvertrag über 25 Jahre werde in der Verwaltung zurzeit erarbeitet und fristgerecht bis Mitte Oktober vorliegen, berichtete dieser. Der Verein, so Ulf Andres, stellvertretender Vorsitzender, habe vom Landessportbund hingegen eine Frist bis Ende der Woche gesetzt bekommen.