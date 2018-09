Ein Fest für die Augen

Vernarrt in Dahlien: Monika Roth (l.) aus Müncheberg hat 210 verschiedene Arten in ihrem Garten. Heidelore und Horst Geißler lassen sich von ihr in die Welt der artenreiche Blumen entführen. Monika Roth zeigte eine kleine Auswahl ihrer farbenprächtigen Blüher im Schloss Trebnitz. © Foto: Doris Steinkraus

Doris Steinkraus

Trebnitz/Müncheberg (MOZ) Sie waren der Hingucker beim diesjährigen Herbstfest, das der Verein Schloss Trebnitz gemeinsam mit dem Dorf organisiert hatte – die Dahlien der Familie Roth aus Müncheberg. Die Besucher erfuhren viel über die artenreiche Blume und ihre Haltung.

Monika Roth kennt das: Immer, wenn sie irgendwo einen Teil ihrer Dahlien präsentiert, sorgt das bei Betrachtern für großes Erstaunen. Die Blume gehört in die meisten Gärten. Doch dass es so viele Sorten gibt, verwundert dann doch viele. „Was da für Arbeit drin steckt“, befanden Heidelore und Horst Geißler aus Frankfurt anerkennend.

Was kann Monika Roth nur bestätigen konnte. 210 verschiedene Sorten wachsen in ihrem Garten. Und das nicht etwa auf einer riesigen Fläche, sondern gerade mal auf 80 m2, wie sie erzählte. Denn die Knollen kommen ziemlich dicht nebeneinander im Frühjahr in die Erde. Beginnen sie, ausladend zu werden, schneidet sie die meisten Triebe ab. „Nur etwa drei Stiele bleiben dran, damit sich einige schöne großen Blüten bilden können“, so die Expertin.

Schon seit mehr als 30 Jahren pflegen sie und ihr Mann Reinhold das ungewöhnliche Blumen-Hobby. Vor allem seit der Wende seien zahlreiche neue Sorten hinzu gekommen. Roths haben ihren ganz speziellen Züchter bei Dresden, bei dem sie die meisten neuen Knollen ordern. Aber auch, wenn sie unterwegs sind, schauen sie natürlich, ob sie attraktive Neulinge finden.

Sorge, dass es dünner wird mit der Angebotspalette, haben Roths nicht. Denn es gibt weltweit mehr als 2800 verschiedene Arten. „Mitunter geht natürlich auch bei uns mal eine ein“, erzählte Monika Roth. Dann schaue man sich nach neuen Knollen um. Ihre Blumen haben solch exotische Namen wie Little Show, Annemone, Kick off, Ashai Chohje oder Macop. Manche muten an wie Korallenstücke, andere wie aus Porzellan oder aus Federn geformt.

Dahlien wurden erstmals von dem Forscher Alexander von Humboldt nach Deutschland gebracht. Die Blüte der Dahlien in den deutschen Nationalfarben ist übrigens das Symbol der Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“, die im Jahr 2005 gestartet wurde und bis heute aktuell ist. Mit ihr soll die Innovations- und Forschungsfreudigkeit Deutschlands dargestellt werden.

Mit ihren Dahlien ist das Müncheberger Ehepaar also auch Botschafter. Und weil Monika und Reinhold Roth gern auch andere an ihrem Hobby teilhaben lassen, zeigen sie hin und wieder Exemplare. In Müncheberg lockte ihre Dahlienschau in diesem Jahr schon zum neunten Mal viele Besucher an. In Trebnitz zeigte Monika Roth, die auch Mitglied im Vorstand des Schloss-Vereins und zudem Stadtverordneten in Müncheberg ist, nur einen kleinen Teil ihrer Blütenpracht. Für sie sei neben der eigenen Leidenschaft für die Blume die Freude, die die Besucher bei ihren Schauen haben, der größte Lohn, gestand sie in Trebnitz. Die Expertin hatte auch so manchen Pflegetipp parat. Wie etwa diesen: Wenn die Dahlien demnächst aus der Erde und als gut abgetrocknete Knolle in ihr Winterquartier kommen, sollte man sie auf keinen Fall in der Nähe von Kartoffeln lagern. Das mögen sie gar nicht. Auch zu Fragen des besten Standortes konnte Monika Roth einiges erzählen. „Dahlien lieben die Sonne“, erklärte sie. Wer Knollen in schattigen Bereichen seines Gartens vergräbt, werde nur schwache Triebe sehen.

Der diesjährige Sommer allerdings sei auch für manche ihrer Dahlien zu sonnig gewesen. „Man kann dann gießen wie man will“, berichtete sie. „Die Knospen sind regelrecht verbrannt.“ Doch die meisten ihrer Dahlien stehen gerade jetzt in schönster Blüte. So fiel es ihr auch nicht allzu schwer, an mehr als 60 Pflanzen die Schere anzusetzen und sie für die kleine Schau im Foyer des Schlosses bereitzustellen. Jede war versehen mit einem Namensschild. Denn das muss für die Dahlien-Experten sein: Jede Pflanze erhält ihr Schild, das auch im Winter an der Knolle befestigt bleibt. In einem handgeschriebenen Katalog sind alle Arten aufgelistet, einschließlich der Neuzugänge und Verluste. Dazu gibt es einen Pflanzplan, so dass Roths jederzeit wissen, wo welche Sorte steht. Ein Aufwand, den das Paar in Kauf nimmt – für ihr persönliches alljährliches Fest für die Augen.