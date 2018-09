Vier Georg-Mendheim-Preisträger ausgezeichnet

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Gleich viermal ist in Oranienburg der Georg-Mendheim-Preis verliehen worden. Das Oberstufenzentrums (OSZ) zeichnete am Dienstag in einer Feierstunde Hertha-BSC-Funktionär Michael Preetz und den ehemaligen Bürgermeister Oranienburgs Hans-Joachim Laesicke aus. Außerdem wurden der Ex-Schüler Thore Klapötke sowie der frühere Sachsenhausener Gedenkstätten-Leiter Professor Günter Morsch geehrt. „Sie alle haben sich unserem Leitbild ,Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage’ verdient gemacht“, sagte Schulleiter Dieter Starke.

Der Ex-Fußballprofi bei Hertha, Michael Preetz, betonte mit Blick auf die Vorkommnisse in Chemnitz, „dass es gerade in dieser Zeit wichtig ist, Haltung zu beweisen und ein Zeichen zu setzen“. Da sei es gut, so Preetz, das Oberstufenzentrum in Oranienburg „als Verbündeten an seiner Seite zu wissen.“ Sein Laudator, Ex-Schüler Dennis Schmöker, betonte, dass „im gerade Sport die Profis Vorbilder sein müssen im Kampf gegen Rassismus“.

Gleichzeitig mit der Preisverleihung wurde am Dienstag die zehnjährige Partnerschaft zwischen dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und dem OSZ mit einem Soccer-Turnier gefeiert. Insgesamt 40 Teams traten gegeneinander an.