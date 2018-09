Panketaler Bürgermeister am Gängelband

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Eine lange Fragestunde eröffnete die erste Gemeindevertreterversammlung Panketal nach der Wahl von Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) im Juni. Aus der Einwohnerschaft, aber auch aus den Fraktionen wurde ein ganzer Katalog an Themen aufgeschlagen, den sich Wonke als Hausaufgabe mitnehmen durfte. Einige Fragen schrammten allerdings an der gemeindlichen Zuständigkeit vorbei. Mehr als 40 Minuten fühlten die Gemeindeverteter dem neuen Bürgermeister auf den Zahn. 15 öffentliche und zehn nicht öffentliche Tagesordnungspunkte schaffte das Gremium danach nicht mehr und vertagte sich. Offenbar hatte die lange Sommerpause von drei Monaten vieles aufgestaut, der Klärungsbedarf war riesengroß.

Um den Geldautomaten in Röntgental ging es und das Aussehen des Bahnhofsumfelds. Sowohl Heinz-Joachim Bona (Freie Wähler/Unabhängige/Grüne) als auch Peter Pick (FDP) ging das Engagement der Gemeinde nicht weit genug. Der Sparkassen-Automat soll dicht machen. Der Beschluss hierzu sei laut Wonke schon 2015 gefallen. Der Gemeinde seien in dieser Frage die Hände gebunden, so Wonke.

Nachfragen zum gekündigten E.dis-Konzessionsvertrag hatte Olaf Petrasch (CDU/FDP). „Was hat uns diese Entscheidung bisher gekostet?“, wollte dieser wissen. Hintergrund sind nötige Umverlegearbeiten einer Stromleitung im Baugebiet TEG 21. Die Kosten würden bei der Gemeinde verbleiben, hatte der Bauausschuss erfahren. Wonke versprach, sich kundig zu machen und schriftlich zu antworten.

Die Sicherung von Buslinien und bessere Informationen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr beklagte neben Christel Zillmann (Linke) auch Ursula Gambal-Voß (SPD). Wonke verwies auf den Bürgerdialog am Donnerstag um 18 Uhr in der Mensa, Schönerlinder Straße. Dort gibt es Informationen zum Fortgang der Brückenbauarbeiten und zur Gestaltung des Nahverkehrs. Zuständig für die Busgesellschaft sei der Landkreis Barnim. Halteverbotsschilder in gesperrten Bereichen mahnte Frank Enkelmann (CDU) an – Sache der Straßenverkehrsbehörde.

Um die Nöte der SG Schwanebeck 98 ging es ebenso. Der Verein hatte sich zu Wort gemeldet und kämpft für ein eigenes Vereinsheim. Carola Wolschke (Bündnis Panketal) wollte wissen, ob die Planung noch in den aktuellen Haushalt im November Eingang finden könne. Der Ortsbeirat Schwanebeck bereitet dazu eine Vorlage vor.

Einwohner hatten Sorge um die Flächenplanung beim Erlebnishof Schwanebeck. Die vierte Offenlage der Unterlagen war im Sommer über die Bühne gegangen. Ob es eine Bürgerversammlung gibt, wurde noch nicht entschieden.

Zurückgewiesen wurden die Einwände von Joachim Collin und Klaus-Peter Müller gegen die Rechtmäßigkeit der Bürgermeisterwahl. Collin wurde gehört. Die Wahl sei rechtmäßig verlaufen, so der allgemeine Tenor.