Saarow-Bahnlinie wird verlängert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Landeskabinett hat am Dienstag gemeinsam mit der Führung des Landkreises auf der Burg Beeskow getagt. Im Anschluss betonten Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landrat Rolf Lindemann die gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig wurden einige konkrete Vorhaben benannt.

Kulturministerin Martina Münch hat nach der Kabinettssitzung einen Scheck über 200 000 Euro an den Kreis übergeben. Mit dem Geld werden Regalsysteme für das Beeskower Kunstarchiv angeschafft. Diese Gittersysteme dienen speziell der Aufbewahrung von Gemälden, sie sind verschiebbar, so dass Bilder nicht nur sicher verwahrt, sondern auch betrachtet und bearbeitet werden können. Montiert werden die Regale in der Turnhalle der ehemaligen Berufsschule auf der Spreeinsel, die zuvor vom Kreisarchiv genutzt wurde. Die Investition in dieses Objekt bedeute in keiner Weise eine Abkehr von dem Ziel, ein neues Depot auf dem Burggelände zu errichten. Nur gebe es im Moment dafür eben keine Förderung, so Landrat Rolf Lindemann.

Fördermittel wurden gestern im Rahmen des Formats „Kabinett vor Ort“ auch in Fürstenwalde übergeben. Rund 100 000 Euro fließen in die Kita Drushba in Fürstenwalde in den Umbau der Küche zu einem Kinderrestaurant.

Die guten Nachrichten, die Dietmar Woidke und seine Minister nach den Gesprächen mit der Leitung der Kreisverwaltung und mit dem Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer verkündeten, drehten sich aber nicht nur um Geld. In Eisenhüttenstadt beispielsweise, kündigte Woidke an, werde es schon in ein paar Wochen mehr Polizei auf der Straße geben. Fehlende Kräfte würden mit Personal aus der Einsatzhundertschaft aufgefüllt, so Woidke. Landrat Rolf Lindemann mahnte an, dass dennoch die „kommunale Ordnungsmacht“ weiter gestärkt werden müsse. Das sei ein Thema, zu dem weitere Beratungen nötig seien. Gleichzeitig erklärte der Landrat, dass er beim Thema Migration und Integration sehr mit der Auffassung von Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke übereinstimme. Allererstes Ziel sei die Integration. Er habe aber keine Lust, Diskussionen über die Einhaltung in Deutschland geltender Gesetzte zu führen. „Da haben sich alle dran zu halten“, so Lindemann. Er bestätigte, dass Landkreis und Stadt Frankfurt in Gesprächen darüber sind, eine gemeinsame Ausländerbehörde aufzubauen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte zuvor die Integrationsleistungen des Kreises Oder-Spree hervorgehoben. Der Kreis habe nicht nur die zentrale Aufnahmestelle in Eisenhüttenstadt geschultert, sondern auch überdurchschnittlich viele Asylbewerber aufgenommen und gut untergebracht.

Ein weiteres Thema der Beratungen waren Infrastrukturprojekte. So will das Land bis Ende des Jahres einen Antrag auf Linienbestimmung für die Ortsumgehung Neuzelle stellen, im Bereich Scharmützelsee würde Baurecht für die Ortsdurchfahrten Bad Saarow und Petersdorf geschaffen.

Auch im Bahnverkehr tue sich einiges. So soll die Linie RB 36 zwischen Beeskow und Frankfurt so ertüchtigt werden, dass die Fahrzeit 2022 bei einer halben Stunde liege. Ab Dezember 2022 soll der RE 1 dreimal in der Stunde zwischen Brandenburg und Frankfurt fahren. Die Bahn von Fürstenwalde nach Bad Saarow werde um eine Station verlängert.