Neuruppiner Stiftung verteilt mehr als 200 000 Euro

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Stiftung Soziales Neuruppin ist zehn Jahre alt geworden. In dieser Zeit hat sie Initiativen aus der Region mit rund 206 600 Euro unterstützt.

Am 15. September 2008 ist die Stiftung gegründet worden. „Die Idee dafür hatte damals Georg Hellwege“, sagte am Dienstag Margarete Jungblut, Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, über das ehemalige Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin und den sachkundiger Einwohner im Bauausschuss, der 2016 gestorben ist. Zwei Jahre lang dauerte es, die Stiftung aufzubauen, die mit einem Kapitalgrundstock von knapp einer Million Euro startete. „Das war damals eine tolle Idee“, so Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Seitdem gibt nicht nur die Stadt bis zu sechs Prozent ihres Etats für freiwillige Aufgaben in den Bereichen Sport, Soziales und Kultur aus. Bis das Zinsniveau sank und sich das Stiftungsvermögen nicht mehr so stark vermehrte, gab es von dort auch bis zu 30 000 Euro jährlich. 2018 steht nur die Hälfte der Summe zur Verfügung.

Das Jubiläum feierte die Stiftung beim Deutschen Roten Kreuz in Neuruppin. Das hatte zuletzt 1 500 Euro für die Modernisierung eines Rettungsbootes bekommen. (kus)

(Kommentar Seite 2, Seite 3)