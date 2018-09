Hambacher Forst ist Symbol der Planlosigkeit

Berlin (NBR) Wenn in den nächsten Tagen tausende Polizisten die letzten verbliebenen Umweltaktivisten aus dem Hambacher Forst vertreiben, lässt das viele Beobachter kopfschüttelnd zurück.

Verhandelt nicht eine Kommission gerade ein Ausstiegsdatum für die Kohleverstromung? Reihen sich nicht als Beweis für den Klimawandel Dürresommer, Hitzewellen und Starkregenfälle aneinander? Trotzdem sollen die Milliarden Tonnen Braunkohle unter dem Forst gefördert und verheizt werden.

Rein juristisch gesehen sind die Antworten auf die oben gestellten Fragen klar: Weil RWE der Wald gehört, darf der Energiekonzern damit tun und lassen, was er will. Die Kohlekommission wird auch kein sofortiges Ende der Braunkohleförderung beschließen, weder in Nordrhein-Westfalen noch in der Lausitz, sondern einen wahrscheinlich jahrzehntelangen, stufenweisen Ausstieg. Das Recht hat RWE also auf seiner Seite.

Doch ist der Hambacher Forst keine juristische, sondern eine politische Angelegenheit. Er ist Symbol für den Zustand der Klimaschutzpolitik in Deutschland, die von purer Planlosigkeit beherrscht wird. Man ist willens mit der Hambacher Kohle eine solche Menge CO2 in die Atmosphäre zu pusten, dass die deutschen Klimaschutzziele auch in Zukunft nicht das Papier wert sein werden, auf dem sie stehen. Es ist, als ob die Bundesregierung sich fest vorgenommen hat, sehenden Auges in die Klimakatastrophe zu taumeln. Auch, weil sie vor der AfD in die Knie geht.

Die Rechtspopulisten könnten durch zu harte Einschnitte noch stärker werden, ist die Befürchtung. Lieber nimmt man da die Konsequenzen des Treibhauseffekts in Kauf, die ohnehin erst die kommenden Generationen in ihrer vollen Härte zu spüren bekommen. Keine Frage: Es müssen Perspektiven für die Menschen geschaffen werden, die von der Kohle leben. Das ist unabdingbar.

Doch sollte sich jeder, der Klimaschutz und Sozialpolitik gegeneinander ausspielen will, über eines im Klaren sein: Wird die Erderwärmung nicht gestoppt, werden große Teile des globalen Südens unbewohnbar. Ein ungebremster Klimawandel wird derart viele Menschen zur Flucht zwingen, dass 2015 nur ein Vorgeschmack darauf war. Für die rechten Wahlerfolge der Zukunft ist mit der aktuellen Politik also gesorgt.