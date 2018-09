Brücke über Welsengraben könnte 2019 gebaut werden

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Geht alles gut, kann in gut einem Jahr mit dem Neubau der Brücke über den Welsengraben bei Mildenberg begonnen werden. Die Planung der Stadtverwaltung Zehdenick sieht vor, nach der Saison 2019 mit dem Abriss der maroden Brücke zu beginnen und den Neubau bis Mitte März 2020 fertigzustellen, erklärte Fachbereichsleiter Fred Graupmann jüngst im Hauptausschuss der Stadt. Noch aber ist nicht klar, ob sich überhaupt ein Bauunternehmen findet, dass die Arbeiten in dem von der Stadt berechneten Kostenrahmen von 285 000 Euro realisieren wird. Zusammen mit den Baunebenkosten hat das von der Kommune beauftragte Ingenieurbüro ein Volumen von mittlerweile 358 000 Euro errechnet. Vor vier Jahren sollte die Brücke noch rund die Hälfte kosten.

Um die Kosten nicht weiter ausufern zu lassen, hatte die Kommune schon vor einiger Zeit ein Ingenieurbüro beauftragt, nach preiswerteren Alternativen zu forschen, was die Art der Gründung anbelangt. Die sogenannte Spundwandgründung wäre die preiswerteste Variante. „Wir sollten die Kosten im Blick behalten“, forderte Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) die Stadtverwaltung auf. Nach seiner Einschätzung dürfte der Neubau der Fahrradbrücke kaum für unter 400 000 Euro zu bekommen sein. Zweifel hegt der Stadtverordnete auch, was die von der Kommune errechnete Bauzeit anbelangt. Die Brücke Mitte März 2020 wieder für den Fahrradverkehr freizugeben, dürfte schwierig werden, warnte Reinicke. Die Erfahrung habe gezeigt, dass solche Vorhaben deutlich länger dauerten. Es müsse deshalb damit gerechnet werden, dass Radfahrer und Fußgänger für längere Zeit einen Umweg in Kauf nehmen müssten. Nach Erhebungen des Landkreises Oberhavel nutzen jährlich rund 40 000 Radfahrer diesen Abschnitt des Radfernweges Berlin-Kopenhagen.

Die Brücke nicht zu erneuern, wäre allerdings auch keine Lösung, warnt die Stadtverwaltung. Denn dann drohe kurzfristig die Sperrung des sehr maroden Bauwerks. Zehntausende Radfahrer müssten dann dauerhaft umgeleitet werden.