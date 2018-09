Neuauflage einer Neuzelle-Chronologie

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Zwei Jahre ist es her, da hat Peter Kaufmann die erste Auflage seines Buches „Neuzelle im 20. Jahrhundert“ herausgebracht. Nun ist die zweite Auflage der etwa 200 Seiten starken Publikation erschienen und unter anderem in der Besucherinformation auf dem Klostergelände zu haben.

Für Geschichte interessiert sich der Bauunternehmer und Hobbyhistoriker schon seit seiner Kindheit – die er natürlich in Neuzelle verbracht hat. Er ist sogar im Schützenhaus geboren worden. Und dieses historische Haus darf deshalb auch nicht in seinem Buch fehlen. In Vorbereitung auf die Publikation hat er unter anderem all seine persönlichen Archive durchforstet – und die sind sehr ergiebig. Über Jahrzehnte hinweg hat Kaufmann jeden noch so kleinen Schnipsel über Neuzelle aus Tageszeitungen gesammelt und natürlich auch andere Publikationen gewälzt. Das Buch ist eine Chronologie. Mal gibt es längere Einträge, mal kürzere. Zu manchem Datum gesellt sich ein Foto oder anderes Dokument.

Einen Überblick über den Ort und das Drumherum in der Region findet der Leser in dem Buch. Und so manch kuriose Begebenheit taucht ebenfalls auf. „Neuzelle im 20. Jahrhundert“ ist ein Nachschlagewerk der etwas anderen Art.

„Neuzelle im 20. Jahrhundert“ von Peter Kaufmann. Die neue Auflage ist in der Besucherinformation Neuzelle zu haben.