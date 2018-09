Marode Badstraße wird 2019 ausgebaut

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Das Pflaster ist verformt, es sind Senken in der Fahrbahn entstanden, in denen sich nach Regenfällen das Wasser sammelt. Vor allem aber verstärken die Unregelmäßigkeiten und Löcher in der Pflasterdecke die Rollgeräusche von Fahrzeugen und sorgen damit für eine heftige Lärmbelästigung. Die marode Badstraße in Oranienburg-Süd soll deshalb im kommenden Jahr grundhaft ausgebaut werden.

Die Badstraße zwischen Berliner Straße und Ruhrstraße ist sowohl Anlieger- als auch Erschließungsstraße für das umliegende Wohngebiet. Acht Anliegerstraße münden in die 523 Meter lange Badstraße, deren Gehwegsituation ebenfalls äußerst mangelhaft ist. Ein ausgebauter Gehweg existiert nur zwischen Weistristzstraße und Berliner Straße. Er befindet sich allerdings in einem maroden Zustand.

Fünf Ausbauvarianten und deren Kosten sind vorab untersucht worden, sagt Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard. Die inzwischen vorliegende Entwurfsplanung sieht folgenden Ausbau vor. Die Badstraße wird auf der gesamten Länge in Asphaltbauweise hergerichtet – zwischen Berliner Straße und Rheinstraße (dort verkehrt die Buslinie 804) in einer Breite von 5,50 Metern, zwischen Rhein- und Ruhrstraße in einer Breite von 4,75 Metern. Die Oberflächentwässerung soll über Mulden erfolgen.

Ein zwei- bis 2,50 Meter breiter Gehweg wird nur auf der nördlichen Seite mit Betonsteinpflaster angelegt, weil von dort Fußgängerströme aus sechs Anliegerstraßen zu erwarten sind. Außerdem können Jungbäume von der Nordseite eher umgepflanzt werden als ältere. Zum anderen befinden sich dort auch mehr Bäume, die wegen ihres schlechten Zustands ohnehin gefällt werden müssen, so die Verwaltung. Insgesamt werden 42 Bäume gefällt, 16 umgesetzt und 48 neu gepflanzt.

Auf der südlichen Straßenseite ist nur eine 1,50 Meter breite Zuwegung von der Berliner Straße zur Bushaltestelle vorgesehen. Die andere Bushaltestelle wird hinter die Einmündung Spreestraße verlegt. Beide Haltestellen werden nach modernem Standard neu gebaut. 15 Straßenlaternen wird es in der Badstraße geben, drei entstehen neu, bei zwölf Laternen werden nur die Leuchtenköpfe ausgetauscht.

Die Baumfällungen sollen im Februar erfolgen, der Straßenausbau in der Zeit von April bis Oktober nächsten Jahres. Die Ausbaukosten sollen nach derzeitigem Stand rund 933 000 Euro betragen. Die Anlieger werden später zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen. Eine Informationsveranstaltung für die Anwohner ist für den morgigen Donnerstag geplant.