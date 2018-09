Wer spaziert, schickt auch seinen Geist auf die Reise

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn die Frage nicht schon vorher kommt, dann spätestens nach zehn Minuten: Wo genau laufen wir eigentlich hin? Nirgendwo hin. Wir spazieren nur ein bisschen. Allgemeines Knurren. Ein Gang ohne Ziel? Was bitteschön soll das denn?!

Ein Spaziergang ist, wenn man ohne einen bestimmten Anlass oder ein konkretes Ziel nach draußen geht und dort zu Fuß eine Runde dreht. Vom italienischen „spaziare“ kommend, das so viel heißt wie „sich räumlich ausbreiten“, bezeichnet man so das Gehen um des Gehens willen, zum Zeitvertreib. In Mode gekommen ist das, nachdem einst schon die Adligen in ihren Barockparks lustwandelten, unter den Bürgerlichen des 18. Jahrhunderts. Und war damals ein klares Privileg der Reichen – zur Schau gestellte Langeweile als Statussymbol sozusagen.

„Der Flaneur“ heißt eine Ausstellung in Bonn, die sich dem jetzt widmet, mit 160 Werken vom Impressionismus bis heute. Sie alle feiern, was uns in Zeiten, in denen wir uns mit dem Auto oder dem Flugzeug zielgerichtet und schnell von A nach B bewegen können, mehr und mehr verloren geht: das sinnlose Schlendern – und mit ihm all das Unerwartete, das einem dabei begegnen kann.

„Mein Geist geht nicht voran, wenn ihn nicht meine Beine in Bewegung setze“, erkannte so schon der im 16. Jahrhundert lebende französische Philosoph Michel de Montaigne, und auch von Johann Wolfgang von Goethe wissen wir, dass er die Vorzüge eines Spazierganges zu schätzen wusste: „Ich ging im Walde / so für mich hin, / und nichts zu suchen, / das war mein Sinn“ … Der Komponist Ludwig van Beethoven soll zu seinen Runden nach dem Mittagessen sogar stets Papier und Stift mitgenommen haben. Und auch Sören Kierkegaard, Jean-Jacques Rousseau und Robert Walser ließen sich gern vom Laufen geistig beflügeln.

Wir hingegen sehen darin nur noch vertane Zeit: Einfach so herumzubummeln, haben wir ebenso verlernt wie das Warten oder das sprichwörtliche Löcher in die Luft starren. Süßes Nichtstun? Fehlanzeige. Lieber füllen wir, wo auch immer wir zum Innehalten gezwungen sind, die Zeit mit unseren Smartphones.

Ergebnisorientiert – so wollen wir leben. Und vergessen dabei, dass gerade auch aus Langeweile Kreativität entsteht, sie der Humus ist für neue Gedanken. An der Kunsthochschule Kassel hat man das bereits erkannt – dort gibt es eine Stiftungsprofessur für Promenadologie – Spaziergangswissenschaft. Promenadologe Martin Schmitz glaubt zum Beispiel, dass wir durch unsere Art, uns fortzubewegen, die Welt heute viel abstrakter wahrnehmen, statt vollständig nur noch in Sequenzen. Was zur Folge hat, dass wir nicht mehr genau hinsehen – und uns auch immer schlechter orientieren können. Zum Glück hat Schmitz aber gleichfalls ein neu erwachendes Interesse am Spazierengehen festgestellt, immer mehr Menschen würden sich damit beschäftigen. Vielleicht eine Gegenbewegung in unserer immer schneller werdenden Welt? Nun müssen wir uns nur noch selbst am Schlawittchen packen: Der Herbst bietet dazu ja beste Gelegenheit. Also – Türen auf und laufen!