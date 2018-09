Stadtforstdirektor bringt Licht ins Dunkel

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Bauantrag für das Wohn- und Ausflugsobjekt „Onkel Toms Hütte“, Fördermittelantrag zur Sanierung des Waldweges zu Onkel Toms Hütte, Gerichtsstreit um die widerrechtliche Befestigung des Weges durch den Besitzer des Gebäudes – über die rund zwei Kilometer lange Holperpiste wurde in den zurückliegenden Jahren viel geredet. Dennoch fiel offenbar niemandem in der Stadtverwaltung auf, dass es sich um einen öffentlichen Waldweg handelt. Und das Wort „öffentlich“ sorgt in diesem Fall dafür, dass Stadtforstdirektor Thomas Weber keine Fördermittel für die Sanierung des Weges bekommt – zum vorbeugenden Brandschutz hätte er ihn gern befestigt.

„Man hat mich voll im Dunkeln tappen lassen“, ärgert sich Weber. Seit Jahren bemüht er sich um die Sanierung. Die Förderung von 80 Prozent der Kosten – maximal 50 000 Euro – war sogar schon bewilligt. Dann jedoch ließ Haus-Besitzer Werner Borkowski 2015 ohne Absprache mit der Stadt 630 Tonnen Recycling auf den Weg schütten, um ihn für seine Mieter zu glätten. Das Gerichtsverfahren, an dessen Ende Borkowski das Material wieder ausbauen lassen musste, durchkreuzte die geförderte Sanierung. Weber zog den Antrag das erste Mal zurück. Nach dem Richterspruch beantragte der Stadtforstdirektor die Förderung erneut – und wunderte sich, dass die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises plötzlich Bedenken anmeldete und die positive Stellungnahme verweigerte. Begründung: Laut Aktenlage müsse es sich um eine „sonstige öffentliche Straße“ und nicht um einen Waldweg handeln.

Weber wollte Klarheit. Vom Landkreis erhielt er die Akte zum Ausbau des Gebäudes „Onkel Toms Hütte“. Darin hatte ein Mitarbeiter der Stadtveraltung angekreuzt, dass das Objekt über einen öffentlichen Weg zu erreichen ist. Der Stadtforstdirektor bat um weitere Auskünfte – und erhielt schließlich vom städtischen Bauamt eine Drucksache aus dem Jahr 2009. Thema: Die Schließung des Bahnübergangs „Rieselfelder“ am Pipergestell. Die von der Bahn vorgesehene Maßnahme lehnten die Stadtverordneten damals ab. Im Protokoll steht dazu die folgende Passage: „Der Bahnübergang selbst ist nur für Fußgänger und Radfahrer zugelassen. ,Onkel Toms Hütte‘ erreicht man von da an über einen öffentlichen Waldweg. Mit Kraftfahrzeugen erreicht man die Lokalität seit Schließung des Bahnübergangs für Kfz über die öffentliche Straße Amselweg und den anschließenden öffentlichen Waldweg.“

So weit, so klar. Nachdem Weber das Schriftstück vorlag, zog er seine Fördermittelanfrage beim Land bereits wieder zurück, zumindest mündlich. Das Schriftstück soll folgen. Fazit: Mit der Befestigung des Wegs wird es vorerst nichts.(mw)