Feinschliff für Weltspiele-Kader

Auf die Plätze, fertig, los: Jeder will einen guten Start erwischen – am Anfang ist die Schlagzahl der Paddel sehr hoch. © Foto: Henry Schröder

Gerhard Bowitzky

Schwedt Kurz nach Beginn des Trainings nach der Sommerpause nahmen Kanuten des Vereins Wassersport PCK, Abteilung Behindertensport, an der internationalen Kanuregatta in Hof teil. Besonders für die Auswahlkader, die an den Welt-spielen „Special Olympics“ im März 2019 in Abu Dhabi teilnehmen, sollte hier eine Leistungsbestimmung erfolgen.

Die Regatta, die zu den größten Kanu-Veranstaltungen mit 400 Starts an zwei Tagen mit 1100 Teilnehmern zählt, findet unter dem Slogan „ Hof – kalt aber geil“ statt. Dieser Spruch entstand, weil fast immer niedrige Temperaturen vorherrschen. Vor drei Jahren hatte ein Unwetter mit einer starken Windhose sogar das halbe Zeltlager zerstört. Auf der anderen Seite ist die Regatta der „Kehraus“ jeder Saison und führt die Kanu-Familie, ob Anfänger, Masters, aktuelle oder ehemalige Top-Kanuten, Behinderte und nicht behinderte Sportler zusammen.

Vom Verein Wassersport PCK nahmen zwei Parakanuten und zehn „Specials“ teil. Im Rahmen des Projektes „Inklusion – Schwedter Kanuten sind dabei“ wurde auch am Sattelplatz des Vereins für den Sport und für Inklusion geworben. Auch praktisch war der Verein sichtbar dabei, weil er die meisten Boote an die Startlinie brachte. Besonders im inklusiven Bereich des Unified-Sports (ein behinderter Athlet paddelt gemeinsam mit einem nicht behinderten Sportler) war das sehr deutlich. Schwedt stellte hier allein fünf Boote.

Das Rennen im Männer-Zweier entschied knapp die Schwedter Besatzung mit Sebastian Girke und Henry Schröder vor den Schwedter Abu-Dhabi-Teilnehmern Jan Eichler und Thomas Brockmann für sich. Das PCK-Frauenteam mit Leona Johs und Daisy Scholz musste sich dem Boot aus Hof mit den Schwestern Stephanie und Melanie Gephardt knapp geschlagen geben. Melanie hatte vor knapp drei Wochen bei der Kanu-WM in Portugal eine Bronzemedaille über 1000 Meter gewonnen. Deshalb ist auch der knappe Einlauf hinter den Hoferinnen mehr als eine gute Leistung. Leona, die auch nach Abu Dhabi fliegen wird, siegte souverän im „Special K1“ und im „Professional K1“. Sie konnte sich gegen ehemalige erfolgreiche Teilnehmer von Weltspielen durchsetzen.

Das Paradestück gelang wieder einmal Sebastian Girke. Er startete gegen die Para-Kanuten und hatte im Finale den bei der WM auf Platz 8 gepaddelten deutschen Teilnehmer dabei. In seinem Renn-Kajak, den er im Rahmen des PCK-Inklusions-Projektes von Sebastian Brendel geschenkt bekommen hatte, setzte er sich im Spurt durch und gewann den Lauf mit einer neuen Bestzeit. Dafür erhielt er nach dem Rennen die Anerkennung seines Konkurrenten, der ihn extra deshalb auf dem PCK-Sattelplatz in Hof besuchte.

Das Schwedter Team zeigte sich, wie zu den nationalen Spielen in Kiel, nicht nur als leistungsstärkstes Team, sondern auch im inneren Zusammenhalt als ein Ganzes. Zum Beispiel gegenseitige Hilfe und Zuspruch für Athleten, bei denen es nicht zu den erwünschten Ergebnissen kam, waren gang und gäbe. Lobenswert war besonders die Einstellung bei jedem Sportler, sein Bestes geben zu wollen. Hier hätten Alexander Block, Johannes Schwenzer, Christopher Giese und Martin Schubert auch eine Goldmedaille bekommen müssen. Ein besonderer Dank gilt der „Aktion Mensch“, die das Projekt „Inklusion“ finanziell gefördert hat und ohne die diese Teilnahme nicht möglich gewesen wäre. Gedankt sei auch der Lebenshilfe Uckermark für ihre Unterstützung bei der Durchführung des Projektes und der Regatta. Dank auch den ehrenamtlichen Trainern Ulrike Eichler, Rado Johs, Simone Ballenthin und Toni Reichardt, die den Trainings- und Wettkampfbetrieb in hohem Niveau leiten.

Die Arbeit in den nächsten Monaten wird besonders durch die Vorbereitung der Teilnehmer für die Weltspiele in Abu Dhabi geprägt sein. Mit großem Verständnis haben hier die Verantwortlichen der Schule im Odertal, der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und der Lebenshilfe Uckermark reagiert und den Athleten für ihr Training günstige Bedingungen geschaffen. Nächster Bewährungsort wird das Wassersportzentrum Schwedt sein, wenn hier vom 2. bis 4. November der zentrale Vorbereitungslehrgang der deutschen „Special-Kanuten“ stattfinden wird.