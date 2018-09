Machbaren Erfolg verdaddelt

Rick Neßler

Pinnow Gegen Blau-Weiß Wriezen verpasste es Fußball-Landesklasse-Aufsteiger SV Pinnow, die Punkte gegen einen Konkurrenten zu Hause zu behalten und verlor verdient mit 1:3. Für Wriezen waren es die ersten Punkte in dieser Saison.

Der Gast begann stark und war in den ersten zwanzig Minuten das klar bessere Team. Besonders sein schnelles, direktes Flachpassspiel in die Spitze gefiel den Zuschauern. Mit sauberen Ballannahmen und einfachen, kurzen Pässen konnten sie so manch gefährliche Aktion herausspielen. Pinnow bekam zu Beginn wenig Zugriff auf das Spiel und verlor zudem im Aufbauspiel den Ball.

Dann ging es für den SVP zu schnell und das 0:1 kündigte sich bereits an. Marcel Glöck verwandelte nach neun Minuten zur Führung. Doch kurz darauf hätte Christoph Nagel den 1:1-Ausgleich erzielen müssen. Tobias Schmock setzte sich stark links Außen durch und flankte scharf auf den Fünfmeterraum, wo Stürmer Nagel nur einnicken hätte müssen, doch er köpfte über das Tor (11.). Schmock blieb auf der linken Seite ein starker Spieler. Sein Dribbling und folgender Spielaufbau war Wegbereiter zum Ausgleich. Schmocks langen Ball brachte Nagel von rechts geflankt in den Strafraum, wo Marcel Meißner noch zunächst an Torwart Patrick Geue scheiterte, aber Johannes Haase den Ball über die Linie drücken konnte (1:1/19.). In der Folgezeit war Gastgeber Pinnow die bessere Mannschaft. Das hätte man nach den ersten Minuten nicht erwartet. Doch sie verpasste es, die Führung zu erzielen. Meißner stand bei seinem Treffer im Abseits (23.) und Patrick Höfert konnte den gut getretenen Freistoß von Schmock nicht im Tor unterbringen. Ebenfalls per Kopf in Aktion macht Pinnows Kapitän aus solchen Situationen normalerweise ein Tor (33.).

Doch auch Wriezen kam zu weiteren Chancen und nutzte die Schwäche der Pinnower Außenverteidiger oft aus. Florian Pekrul scheiterte nur knapp an Tormann Kevin Wiesner und die Grätsche von Abwehrmann Philip Hermann (36.). Auch Paul Stiehm war nach einem solchen schnellen Flachpass in die Spitze alleine vor Wiesner, doch sein abgefälschter Schuss wurde schließlich von Hermann noch vor der Linie gerettet (42.). Die anschließende Hereingabe verwertete Stiehm aber freistehend zum 1:2 per Kopf (45.). Bei diesem Treffer stimmte die Zuordnung nicht mehr im Pinnower Strafraum und der Gast ging mit der Führung in die Halbzeit.

Die Zuschauer waren von dem chancenreichen Spiel verwöhnt, was im zweiten Durchgang etwas abnehmen sollte. Pinnow wechselte zur Pause gleich zweimal. Kevin Wilke und Maximilian Bittner kamen für Lukas Theel und Marcel Meißner in die Partie. Im Mittelpunkt stand aber Nagel. Er sah nach einem kurzen Nachhaken gegen Tormann Geue die Gelbe Karte. Die kann man so geben, aber dadurch, dass Nagel in der ersten Hälfte bereits verwarnt war, registrierte man eine sehr hart entschiedene Gelb/Rote Karte für den SVP-Offensivmann. Dies sah auch Schiedsrichter Dirk Hannemann so, der Nagel zunächst nur Gelb zeigte. Erst später realisierte er, dass dieser bereits verwarnt war und er ihn nun vom Feld stellen musste (51.). Zehn Minuten später musste auch der Gast auf einen Mann verzichten. Ebenfalls sehr hart, zeigte Hannemann Waldemar Zeiser die Ampelkarte wegen Meckerns.

Pinnow hatte anschließend nur einige Halbchancen. Die Höhepunkte setzten eher kompromisslose Grätschen oder gute Dribblings im Mittelfeld. Die überzeugende Offensividee und ein gelungener Torabschluss waren nicht dabei. Kurz vor Ultimo leistete sich Wiesner noch einen Lapsus beim 1:3 durch Hannes Medejczyk (93.).

Pinnow: Kevin Wiesner – Tom Schwertner, Philip Hermann, Mino Lehnhardt,Patrick Höfert, Lukas Theel (46. KevinWilke), Tobias Schmock, Kevin Langbecker,Johannes Haase (70. Chris Habeck), MaximilianBittner (46. Marcel Meißner), ChristophNagel