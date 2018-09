Halle tobt bei geglückter Revanche

Hartmut Miersch

Finowfurt Die Landesliga-Handballer des Finowfurter SV bleiben auf der Erfolgsspur und sind nach dem dritten Spieltag, trotz einer Partie weniger, völlig überraschend Tabellenzweiter. Gegen den HC Pritzwalk gewannen die Schorfheider am Ende noch sicher und völlig verdient mit 29:24. Gleichzeitig leisteten die Finowfurter damit recht eindrucksvoll Wiedergutmachung für die böse 27:38-Schlappe vom letzten Spieltag der Vorsaison in Pritzwalk.

Den besseren Start allerdings erwischten zunächst die Gäste, blitzschnell legten sie auf 2:0 vor. Dann aber fanden auch die Gastgeber in die Partie und beim 3:2 nach knapp sieben Minuten lagen die Hausherren das erste Mal vorn. Fortan entwickelte sich eine recht ausgeglichene Partie, Finowfurt legte vor und Pritzwalk glich aus (4:4, 7:6, 8:8). Während Pritzwalk vorrangig auf seine schnelle Mitte setzte, bevorzugten die Finowfurter den sicheren Spielaufbau mit Torgefahr von allen Positionen. Dieses Rezept sollte jetzt auch zunehmend besser zum Tragen kommen (10:8, 11:9).

Schließlich beim Stand von 11:10 wurden die Seiten gewechselt und in der Kabine appellierte FSV-Trainer Toni Renz an seine Männer, noch mehr an der eigenen Rückwärtsbewegung zu arbeiten: „Wir müssen die erste und zweite Welle des Gegners unterbinden, schneller und geordneter im Zurücklaufen werden, dann bekommen wir das Spiel in den Griff.“

Mit Wiederanpfiff wirkten die Barnimer voll konzentriert und arbeiteten daran, die Traineranweisung umzusetzen. 12:10, 15:13 – Finowfurt blieb vorn, konnte sich vorerst aber nicht entscheidend absetzen. Beim 16:15 gelang den Gästen sogar wieder der Anschlusstreffer und noch blieb alles auf des Messers Schneide. Beim 19:17 ging diese Partie dann aber doch in ihre entscheidende Phase. Kampf und Willen stimmten ebenso wie Moral und Einsatzbereitschaft. Vom 19:17 enteilten die Gastgeber auf 21:17 (50.). Wenig später hieß es 22:18, die Vorentscheidung war greifbar nah.

Beim 23:20, fünf Minuten vor dem Ende, nahm Renz die Auszeit und mahnte, sich diesen nahen Sieg jetzt nicht mehr nehmen zu lassen. Prompt fiel das 24:20, der FSV brannte vor Ehrgeiz, die Fans gaben alles und die Halle tobte. Selbst in Unterzahl vier gegen sechs kamen die Schorfheider zu Torerfolgen. Spätestens beim 27:22 war alles entschieden, der Rest zum 29:24-Endstand war Makulatur. Völlig zurecht feierten die FSV-Männer dann sich selbst und ihre tollen Fans.

Auch Trainer Toni Renz strahlte und meinte nach der Begegnung: „Meine Mannschaft ist geschlossen als Team aufgetreten, einer für alle, das war stark und beeindruckend. Ausschlaggebend war aber auch, dass wir die erste und zweite Welle des Gegners zunehmend besser unterbinden konnten, das hat den Gegner zermürbt und zu Fehlern gezwungen“.

Am Sonnabend sind die Schorfheider zu Gast beim Tabellenletzten TSG Liebenwalde. Anwurf in der Weinberghalle wird um 18 Uhr sein.