Mit Speed durchs Wohngebiet

Britta Gallrein

Schwanebeck (MOZ) Ein Radrennen mitten in einem Wohngebiet – das kann man beim „19. Rund in Schwanebeck“ erleben. Am Sonnabend gingen dort rund 350 Radsportler an den Start – unter ihnen auch ein Vize- und ein Weltmeister.

Andreas Müller ist bester Laune, als er seine Startnummer an seinem Trikot befestigt. „Ich habe beim Berliner TSC angefangen mit dem Sport. Herr Richter war mein erster Trainer. Das hier ist eine schöne Gelegenheit, ihn wieder zu sehen“, sagt der 39-jährige Berliner, der inzwischen Profi ist und für Österreich startet.

Müller ist Radsportler durch und durch. Nachdem er im Alter von 14 Jahren mit dem Sport begann, zeigte er so großes Talent, dass er das Hobby zum Beruf machte. Und das sehr erfolgreich. Auf der Bahn wurde Müller Deutscher Meister in der Mannschaftsverfolgung, außerdem mehrfacher österreichischer Meister. 2013 wurde der Radsportler Vize-Europameister bei den Bahn-Weltmeisterschaften in Minsk, 2015 siegte er beim Sechs-Tage-Rennen in Berlin. Der Profi-Sportler startete in Schwanebeck über die längste Strecke. 62,4 Kilometer müssen die Sportler hier absolvieren, das sind 39 Runden auf dem Kurs, der quer durch das Wohngebiet führt. „Das ist ein schönes Rennen hier. Es hat seinen besonderen Reiz durch das Kopfsteinpflaster“, sagt Müller.

Am Vormittag waren schon die Kinder gestartet in den verschiedenen Altersklassen. Danach gab es ein Jedermannrennen über 32 Kilometer, das sich an Hobbysportler richtete. Zum Schluss waren dann die Profis dran.

Die Besonderheit: Es wird „Kriterium“ gefahren, also ein Rennen mit Sprintwertung. Nach jeder dritten Runde wird hier gesprintet und je nach Platzierung können die Fahrer Punkte sammeln, die am Ende zusammen gerechnet werden. Die letzte Runde zählt doppelt. Das gibt dem Rennen seinen besonderen Reiz – auch für die Zuschauer an der Strecke. „Jede Runde ergibt sich so eine andere taktische Konstellation“, erklärt Andreas Müller, der sich in Richtung Start begibt.

Sein Trainer Dagomar Richter freut sich, seinen Schützling mal wieder zu sehen. Richter hat auch schon andere Radsportler fit gemacht, so zum Beispiel Judith Arndt. Er erinnert sich noch gut an dem Tag, an dem sie zum ersten Mal bei ihm zum Training auftauchte. „Sie hat gesagt: Ich möchte mal Radrennfahrerin werden“, erinnert sich Richter. „Als ich sie gefragt habe, was sie für Erfahrungen hat, meinte sie: Ich bin schon mal spazieren gefahren“, sagt Richter lachend, der mittlerweile seit 55 Jahren Trainer beim TSC ist und den Verein 1963 mitgründete. Der erfahrene Trainer gab dem Neuankömmling damals eine Chance. Und aus der „Spazierfahrerin“ wurde eine der erfolgreichsten Radrennfahrerinnen der Welt. Arndt wurde Weltmeisterin gleich in mehreren Disziplinen wie der Einzelverfolgung, dem Straßenrennen und im Zeitfahren und holte olympisches Silber und Bronze.

Unter den Herren, die sich dann in Schwanebeck an der Startlinie aufstellen, befindet sich auch Theo Reinhardt, frisch gebackener Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren. Andere dagegen wollen sich ihre Sporen noch verdienen, so zum Beispiel der 19-jährige Berliner Hendrik Pakalski, der Profi werden möchte und bereits einen Vertrag beim Bundesliga-Team „KED-Stevens Radteam Berlin“ hat. Er ist mit einigen Mannschaftskollegen am Start. „Ich will hier einfach ein gutes Rennen fahren, auch, um mich auf das letzte Rennen der Bundesliga in vier Wochen vorzubereiten“, berichtet er. „Und nicht stürzen. Das ist mir nämlich vor drei Jahren passiert“, sagt er lachend. Sein Team-Kollege Hannes Augustin wird am Ende das längste Rennen des Tages gewinnen.

Wie man auf die Idee kommt, ein so großes Rennen in einem Wohngebiet zu starten, erklärt Thorsten Klick-Kenzler, Vorsitzender der Abteilung Radsport beim Berliner TSV. „Es gibt ja leider in unserer Gegend nur noch wenige Radrennen, weil es für die Veranstalter immer schwieriger wird, die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen. Und in einem Wohngebiet die kleinen Straßen sperren zu lassen ist natürlich einfacher als zum Beispiel eine Bundesstraße“, erklärt er. Durch Sponsoren aus Panketal habe sich die Idee mit dem Radrennen vor Ort entwickelt. „Zum Glück haben wir hier mit der Freiwilligen Feuerwehr und den Eltern unserer Kinder auch immer genügend freiwillige Helfer, die die Straßen sperren. Sonst würde das gar nicht gehen.“ Eine gute Sicherung, weiß Klick-Kenzler, ist wichtig. Schließlich sind die Profis hier mit 55 bis 60 Stundenkilometern unterwegs.

Leider finden sich nur wenige Zuschauer entlang der Strecke ein, dabei kann man hier tollen Sport bestaunen. Immer wieder wird auf der Strecke taktiert. Jeder will sich vor dem Sprint in die geeignete Startposition bringen. Mit dabei ist auch der Wandlitzer Nick Köhler, vom Bundesliga-Team „Team schnelleStelle Ur-Krostizer“, der am Ende auf Platz 14 landet. Weltmeister Theo Reinhardt wird Dritter, auf Platz vier folgt Andreas Müller.

Wer das Rennen verpasst hat: Im kommenden Jahr soll es die „20. Rund in Schwanebeck“ geben, kündigt der Berliner TSC bereits an.