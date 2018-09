Junge Damen krönen Kämpfe mit Gold

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) Alle neun Brandenburgerinnen kamen bei den deutschen Box-Titelkämpfen der Mädchen und Frauen in Rostock zu Medaillenehren. Fenja Sturzenbecher bei den Kadettinnen und Elisa Rohde (Jugend) sicherten sich die Goldmedaille.

Beide sind Frankfurter Sportschülerinnen, gehören zum Bundesstützpunkt. Elisa Rohde (60 kg) holte sich den Titel in souveräner Manier, bezwang im Finale die schon wettkampferfahrene Michele Hatari (BC Mülheim) glatt mit 5:0 Richterstimmen. „Eine sehr gute Turnierleistung, die auch noch mit der zusätzlichen Auszeichnung als ‚Beste Technikerin‘ in diesem Altersbereich belohnt wurde“, urteilte Trainer David Hoppstock. Selbst Schwerins Coach Michael Timm zeigte sich begeistert von der Kampfesführung der gerade 18 Jahre alt gewordenen Frankfurterin, die im April in Italien EM-Fünfte der U 17 geworden war.

Die Fürstenwalderin Fenja Sturzenbecher holte sich ebenfalls mit einem 5:0-Sieg über Emily Dittrich vom BC Chemnitz den ersten Rang in der 51-Kilo-Kategorie und verteidigte so ihren im Vorjahr in Cottbus errungenen Titel. Die 14-Jährige trainiert und lernt seit einem Jahr an der Frankfurter Eliteschule des Sports. Heimtrainer Andre Schumacher (BC 05) zeigte sich „stolz wie Bolle“, denn Sophie Schmidt aus seinem Verein wurde bei den Kadettinnen Zweite im 60-Kilo-Limit.

Einen dritten Platz für den Frankfurter Stützpunkt steuerten Juliane Kebschull (Kadettinen/48 kg/Ludwigsfelde) und Chantal Lohmeier (Jugend/57 kg/Hettstedt) bei. Interessant, dass mit Maribel Schierle eine der jüngeren Schwestern vom EM- und WM-Starter Silvio Schierle auf dem obersten Treppchen stand. Sie tritt bei den Kadetten für den thüringischen SSV Saalfeld an, wo auch ihr großer, bekannter Bruder seine ersten Ringauftritte hatte.

Der männliche Frankfurter Boxnachwuchs bereitet sich auf die nationalen Titelkämpfe der U 21 und U 18 sowie auf Turniere in Korolov und Schwerin vor. Jahreshöhepunkt für Oskar Sobieszczyk (46 kg) wird die U-17-EM vom 8. bis 17. Oktober in Anapa/Russland sein. Der gebürtige Pole mit deutschem Pass nimmt „zur Vorbereitung am stark besetzten Turnier in Kaunas teil“, informierte Bundesnachwuchs-Trainer und Stützpunktleiter Andreas Schulze.