Friedländer Hausnummer

Erfolgreicher Zug zum Tor: Friedlands Vanessa Schreiber setzt wiederholt gegen die löchrige Abwehr der Schlaubetalerinnen durch und wird am Ende mit zwölf Treffern erfolgreichste Werferin des Derbys in der Müllroser Halle. © Foto: michael benk

Matthias Gliese

Müllrose Die Handballerinnen von Rot-Weiß Friedland haben in der Verbandsliga Süd das Derby bei der HSG Schlaubetal-Odervorland nach einem 9:10-Halbzeitrückstand noch deutlich mit 27:19 gewonnen. Überragende Werferin war Vanessa Schreiber, die neun ihrer zwölf Tore in den zweiten 30 Minuten erzielte.

Lediglich in der ersten Hälfte gelang es den Schlaubetalerinnen, die Partie ausgeglichen zu gestalten. Bis zum 2:2 in der fünften Minute waren sie im Spiel und es schien, als würde sich ein enges und spannendes Derby entwickeln. Die HSG hatte vom Kreis und aus dem Rückraum getroffen und es geschafft, die eigenen Fehler in einem akzeptablen Rahmen zu halten.

Doch je weiter die Spielzeit voranschritt, desto mehr häuften sich die Ungenauigkeiten – vor allem beim Spielaufbau im Angriff. So erarbeiteten sich die Friedländerinnen eine 6:3-Führung (14.). Die Gastgeberinnen kämpften sich allerdings zurück, dank einer gut agierenden Abwehr wurde nun auch der Gastzu mehr Fehlern und nicht immer gut vorbereiteten Würfen aus der zweiten Reihe gezwungen. So verwandelten die Müllroserinne den Rückstand bis zur Halbzeit sogar in eine 10:9-Führung – die zweite und letzte in der Partie.

In den ersten vier Minuten nach dem Wechsel sorgten die Rot-Weißen nämlich mit fünf Toren am Stück für die Vorentscheidung. „Das war der Knackpunkt“, sagte Trainer Bernd Klinkisch. Der Widerstand der Gastgeberinnen war gebrochen. Die HSG agierte zu defensiv in der Abwehr, was es den Friedländerinnen leicht machte, zu Toren zu kommen – 16:10 (41.). Am höchsten war die Gästeführung sechs Minuten vor Schluss (24:14). Der HSG gelangen zwar noch fünf Treffer, am Gästesieg änderte dies jedoch nichts mehr.

„Ich bin mit dem Auftritt meines Teams sehr zufrieden. Das ist im Derby schon eine Hausnummer, auch weil wir schnell gespielt haben“, strahlte Klinkisch. „Die Mädels haben im Gegensatz zu unserer Heimpleite diesmal gut in der Abwehr gestanden, die Angriffe ausgespielt und die sich ergebenden Möglichkeiten gut genutzt. Wir müssen versuchen, dieses Niveau auch in den nächsten Spielen zu halten und noch auszubauen.“

Im Kasten hatte der Friedländer Trainer in der ersten Halbzeit Feldspielerin Anne Schwebe aufgeboten, die er zur Torfrau umfunktionieren will. Im nächsten Auswärtsspiel am Sonnabend, 14 Uhr, beim Elsterwerdaer SV wird sie wohl allerdings wieder als Feldspielerin gebraucht, da einige Rot-Weiß-Akteurinnen nicht dabei sein können. Das nächste Heimspiel des SSV in der Beeskower Halle steigt am 29. September gegen Eintracht Ortrand.