Beeskower überzeugen im Derby

Helmut Musick

Beeskow Die Fußballer von Preußen Beeskow haben das mit Spannung erwartete Derby in der Landesklasse Ost gegen den Namensvetter aus Bad Saarow klar gewonnen. Sie setzten sich mit 6:1 (2:0) durch und behaupteten nach dem dritten Sieg am 3. Spieltag die Tabellenführung.

Die Beeskower konnten damit ihren derzeit erfolgreichen Lauf eindrucksvoll fortsetzen. Michael Ulbrich traf dreimal und ist in der Landesklasse Ost mit neun Treffern derzeit der Top-Torjäger. Bereits in der dritten Minute wurde er im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Oliver Dzewior zeigte trotz heftiger Proteste der Gäste sofort auf den Punkt, David Stark verwandelte sicher in die Mitte des Tores.

Unbeeindruckt davon spielten die Gäste nach vorn. Ein Fernschuss von Stefan Hoppe verfehlte nur knapp das Tor (7.). Danach waren aber wieder die Hausherren an der Reihe. Ulbrich holte sich einen abgewehrten Ball, passte auf Tim Schloddarick, und der verwandelte aus Mittelstürmerposition zum 2:0 (15.). Danach ging es hin und her mit vielversprechenden Angriffen auf beiden Seiten.

Es entwickelte sich durchaus das erwartet schwere Spiel für den Spitzenreiter, da die Gäste nicht nur gut mitspielten, sondern jetzt auch zum großen Teil die Akzente setzten. Die Beeskower Abwehr stand jedoch gut und hatte mit Sebastian Schmidt einen sicheren Rückhalt. Auf der Gegenseite parierte Tommy Zinke ebenfalls großartig, als Max Rosengart aus spitzem Winkel abzog (32.).

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Die Saarower waren um eine Ergebniskorrektur bemüht, der Gastgeber wartete auf seine Chancen. So setzte sich erneut Ulbrich schön gegen David Dürre durch und ließ Zinke im Saarower Kasten keine Abwehrchance – 3:0 (50.). Nur wenig später eine ähnliche Szene: Raphael Schneider setzte nach, spielte nach Balleroberung sofort auf Ulbrich, und dieser erhöhte weiter (58.).

Trotzdem steckten die Gäste noch nicht auf. Stefan Hoppe verwandelte einen Foulstrafstoß zum 1:4 (66.). Die Kreisstädter setzten den Gegner aber gekonnt schon in dessen Hälfte unter Druck und profitierten oftmals von den dadurch erzwungenen Fehlern. Zum Ende wurde das Ergebnis durch zwei sehenswerte Tore von Ulbrich (80.) und Schneider (89.) dann noch weiter in die Höhe geschraubt.

Ein zufriedener Beeskower Trainer Robert Fröhlich sagte nach dem Spiel: „Die Mannschaft hat sich erneut belohnt und konnte ihren guten Saisonauftakt auch gegen ein spielstarkes Saarower Team überzeugend fortsetzen. Nach der sehr guten Trainingsbeteiligung der letzten Wochen macht es Spaß zuzuschauen, wie das gesamte Team die Leistung auf dem Spielfeld abruft.“ Saarows sichtlich enttäuschter Oliver Maaß kurz und knapp: „Beeskow hat verdient gewonnen. Über den Elfmeter, der zum ersten Tor führt, kann man aber streiten.“