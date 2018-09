Hat Blau-Weiß gegen Rathenow eine Chance?

Edgar Nemschok

(MOZ) Fußball-Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf bekam für das Achtelfinale im Landespokal den Regionalligisten FSV Optik Rathenow zugelost. Über das bevorstehende Spiel sprachEdgar Nemschok mit Cheftrainer Roman Sedlak.

Herr Sedlak, die wichtigste Frage zuerst: Freut man sich bei Blau-Weiß über dieses Los?

Ja, auf jeden Fall. Optik ist ein attraktiver Gegner. Die Mannschaft spielt schönen, schnellen, offensiven Fußball. Zudem treffe ich auf einen interessanten Kollegen. Rathenows Trainer Ingo Kahlisch ist ein netter Typ.

Trotzdem, noch mal die Frage, hätten Sie sich einen anderen Gegner gewünscht?

Wichtig ist – wir haben ja irgendwie nie richtig Glück mit unseren Losen –, dass wir nicht wieder weit reisen müssen. Dass wir ein Heimspiel haben, ist schon gut. Natürlich wäre Energie Cottbus ein Highlight gewesen.

Und der FSV Union Fürstenwalde?

Das wäre für mich persönlich der Kracher gewesen und auch für die Fans in der Region ein tolles Spiel geworden. Aber, wie gesagt, wir freuen uns auf Rathenow.

Herr Sedlak, aber nun mal zu den tatsächlichen sportlichen Voraussetzungen?

Was soll ich dazu sagen? Blauäugig sind wir natürlich nicht. Rathenow ist absoluter Favorit. Ich glaube auch nicht an eine Sensation. Natürlich werden wir alles geben und Optik das Leben so schwer wie möglich machen. Und jeder, der zu der Partie kommt, kann sicher sein, Blau-Weiß wird sich zerreißen, um ein großes Spiel abzuliefern.

Wie geht es eigentlich derzeit weiter?

Am Sonnabend haben wir das nächste schwere Punktspiel in der Brandenburgliga vor uns. Es geht zum FV Preußen Eberswalde. Zusätzlich haben wir für den 26. September ein Freundschaftsspiel mit Regionalligist VSG Altglienicke vereinbart. Dabei freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Lothar Hamann, der dort Sportlicher Leiter ist und auch schon bei uns tätig war.