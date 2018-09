Stimmungsfeuerwerk für SV Jahn

Oliver Viert

Bad Freienwalde Am 3. Spieltag der Handball-Brandenburgliga empfingen die Kurstädter zum Heimspiel den Aufsteiger Grünheider SV II. Die Partie endete mit 35:22. Der GSV II war nicht optimal in die Saison gestartet. Sie mussten sich bereits der TSG Lübbenau und dem HC Bad Liebenwerda geschlagen geben.

Die Kurstädter gestalteten ihre bisherigen Partien sehr knapp und daher forderte Trainer Daniel Untermann, die Favoritenrolle an diesem Spieltag auch im Ergebnis sichtbar zu machen.

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften noch etwas ab. Die Kurstädter Abwehr agierte passabel und im Tor stand ein an diesem Tag überragend haltender Marcus Schultz, welcher am Ende gemeinsam mit dem für Lars Schäfer eingesprungenen Niklas Will maßgeblichen Anteil am Erfolg der Jahn-Sieben hatte. Im Kurstädter Angriff traf zu Beginn des Spiels nur Oliver Viert, welcher die ersten vier Tore erzielen konnte. (4:2) Im Anschluss funktionierte das Tempospiel der Kurstädter besser und Kowalkowski erhöhte mit einem Doppelpack zum 6:3. Die Grünheider fingen sich wieder und konnten, begünstigt durch Freienwalder Fehlwürfe und schlechte Pässe wieder in Schlagdistanz kommen. Trainer Untermann bemerkte das Tief im Jahn-Spiel und reagierte mit einer Auszeit. Miers und Kowalkowski setzten die Vorgaben um und erhöhten prompt auf 9:5. Das Spiel gestaltete sich nun wieder offener. Die Grünheider wussten, die sich bietenden Chancen jedoch effektiver zu nutzen, so dass beim 13:11 wieder alles offen schien. Nun machte sich der dünne und leicht überalterte Grünheider Kader bemerkbar und die Jungs von Ronny Winkler mussten dem hohen Tempo erstmals Tribut zollen. Hinzu kam die grandiose Torhüterleistung, was sich im 18:12-Halbzeitstand widerspiegelte. Trainer Untermann war mit der Abwehr und der Torhüterleistung sehr zufrieden. Im Angriff wurde jedoch noch zu viel liegen gelassen.

Halbzeit zwei lief fast identisch zum ersten Durchgang. Marcus Schultz und später Niklas Will nagelten den Kasten zu, im Angriff kam man des Öfteren über den Tempogegenstoß zu einfachen Toren. Eine kurze schwächere Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzen die Grünheider noch einmal um auf 16:20 zu verkürzen. Mehr ließen die Kurstädter jedoch nicht zu. So mussten sich die Grünheider dem immer noch hohen Tempo ab der 40. Minute ergeben und Freienwalde konnte etwas fürs Torverhältnis machen. Über die Spielstände 23:16, 28:17, 30:19 und 33:21 fuhren die Männer von Trainer Untermann einen ungefährdeten und in der Höhe verdienten 35:22-Erfolg ein. Erfreulich war diesmal, dass die Kurstädter auch in der Breite torgefährlich waren. Zudem zeigte Neuzugang Miša Skenderi mit einigen sehenswerten Treffern, worauf sich das Freienwalder Publikum in Zukunft freuen kann.

Wie immer in der Kurstadt-Halle gab es auf den Rängen ein wahres Stimmungsfeuerwerk, was der Mannschaft den notwendigen Rückhalt gab.