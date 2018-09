Am Ende immerhin vier Punkte

Bettina Sichting

Hennigsdorf Die Volleyballerinnen des Saarower VSV haben sich am ersten Punktspieltag der Brandenburgliga nach einem holprigen Start immerhin noch mit vier Punkten belohnt. Dem 2:3 gegen den 1. VC Wildau folgte ein 3:1 gegen Motor Hennigsdorf, den Gastgeber des Dreierturniers.

Zunächst ging es gegen die Mädels aus Wildau. Durch zu viele Aufschlag- sowie einige Abstimmungsfehler im Spielaufbau gaben die Saarowerinnen die beiden ersten Sätze ab (23:25, 20:25). In den Durchgängen 3 und 4 agierten sie dann aber deutlich sicherer, von der Anfangsnervosität war nun kaum noch etwas zu spüren. Nach dem Satzausgleich (25:23, 25:22) musste also der Tiebreak die Entscheidung bringen. Bis zum 8:7 war da aus Sicht des VSV noch alles in Ordnung. Nach dem letzten Seitenwechsel aber lief nicht mehr viel zusammen, die Mannschaft aus dem Landkreis Dahme-Spree siegte mit 15:9, für die Damen vom Scharmützelsee blieb zumindest ein Zähler.

Die Gefahr war natürlich groß, dass nach diesem verlorenen Spiel eine durchwachsene Leistung folgen würde. Aber das Ziel war an diesem Auftakt-Spieltag hoch gesteckt, und mit der entsprechenden Einstellung gingen die Saarowerinnen in die Partie gegen den Gastgeber aus Hennigsdorf. Der entschied – mit einem 3:0 gegen den 1. VC Wildau im Rücken und so zwei Sätzen weniger in den Beinen – den ersten Durchgang mit 25:19 für sich. Dann aber ging noch einmal ein Ruck durch das VSV-Team. Mit viel Kampfgeist und zum Teil sehenswerten Spielzügen konnten es am Ende einer Berg- und Talfahrt die folgenden drei Sätze (18, 23, 23) und damit auch die Partie gewinnen.

„Es war ein Duell auf Augenhöhe, umso mehr freuen wir uns über die drei Punkte, die das Ergebnis einer tollen Mannschaftsleistung waren“, resümierte, die Saarower Kapitänin Angela Hülse. „Insgesamt ein guter Auftakt in die Saison, der wir weiter positiv entgegen sehen.“