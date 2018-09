Rendezvous mit den Vögeln des Glücks

Dietmar Rietz

Von Dietmar Rietz (MOZ) Im unteren Odertal befindet sich einer der größten Kranichschlafplätze des deutschen Binnenlandes. Bis zu 15 000 der majestätischen Vögel übernachten im polnischen Zwischenoderland.

Vom 28. September bis zum 7. Oktober veranstaltet der Nationalpark die 13. Kranichwochen. Sie wird an jenem Freitag um 15 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Gartz eröffnet. Die Veranstaltungen während der Kranichwoche reichen von geführten Morgenwanderungen, Radtouren zu den Fressplätzen der Kraniche bis hin zu Ausstellungen und Vorträgen. Höhepunkt eines jeden Tages ist die Führung zum abendlichen Kranichzug.

Ab 28. September können Naturfreunde täglich mit Frauke Bennett im Kanu zu den Schlafplätzen der Kraniche fahren. Der Ausflug beginnt immer um 11 Uhr „Am Alten Badestrand“ hinter dem Sportplatz in Gartz und dauert ungefähr drei Stunden. „Zu Tisch bei Familie Kranich“ heißt die Exkursion mit der Naturwacht jeweils um 13 Uhr ab Info-Zelt im Café zum Mühlenteich in Gartz. Täglich um 17.30 Uhr können Naturfreunde dann von dort aus die Exkursion „Die Kraniche gehen schlafen“ begleiten.

Das Kranichfest in Mescherin am 30. September wird vielfältig und erlebnisreich. Um 7 Uhr startet Axel Biesecke mit Frühaufstehern ab Speicher Staffelde zum „Kranicherwachen“. Im Dorotheenhof wird eine Austellung eröffnet. Wer will, der kann von dort auch im Kremser auf Suche nach den Naturwundern gehen.

Um 13 und 16.30 Uhr gibt es Fototermine mit den majestätischen Vögeln. Um 15 Uhr wird zum Qi Gong am Oderufer gerufen. Abends sind Kranichfreunde erneut zu einer Exkursion und zum Bildervortrag mit dem Naturfotgrafen Dieter Damschen eingeladen.