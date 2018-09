EWE lässt Gasnetz punktuell sanieren

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Das Energieunternehmen EWE lässt derzeit in der Trebuser Straße Absperrarmaturen und Verbindungsstücke an seinem Gasnetz austauschen. „Wir wollen sie auf den neuesten Stand der Technik bringen“, sagt Unternehmens-Sprecherin Nadine Auras. Meist erfolge die Sanierung, wenn eine Straße ohnehin wegen einer anderen Maßnahme geöffnet werden müsse.

Am Dienstag waren Arbeiter der Firma Heizungsanlagen- und Rohrleitungsbau Perk an der Ecke Richard-Soland-Ring beschäftigt. Um den Wechsel der Armaturen vornehmen zu können, setzen sie zunächst eine Absperrblase in die Leitung und pumpen diese so lange auf, bis kein Gas mehr an ihr vorbeikommt.

An der Trebuser Straße sollen bis zum Ende der Woche sechs Absperrarmaturen getauscht werden, sagt Nadine Auras. Für Endkunden führe dies aber nicht zur Unterbrechung der Versorgung. Die Arbeiten begannen am 11. September, weil an diesem Tag die turnusmäßige Wartungs- und Funktionskontrolle der Gasdruckregel-Anlage der Reuther STC GmbH erfolgt sei.(mw)