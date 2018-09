Landrat sieht Ehrenamtler kriminalisiert

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Landrat Gernot Schmidt und der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann weisen die Erklärung von Grünen-Fraktionschef Axel Vogel zur Wisent-Entscheidung der Frankfurter Staatsanwaltschaft zurück. Vogel kriminalisiere letztlich ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte, kritisiert der Landrat.

„Herr Vogel weiß nicht, wovon er spricht“, sagt Gernot Schmidt (SPD) genervt. Der Landrat von Märkisch-Oderland begrüßt die jüngste Entscheidung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) im Fall des Lebuser Wisent-Abschusses vor einem Jahr. Die Staatsanwaltschaft hatte Axel Vogels Beschwerde gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens zur Wisent-Tötung abgewiesen. Dagegen will der Grünen-Politiker weitere Rechtsmittel prüfen.

Das Vorgehen der Brandenburger Grünen-Spitze gegen die Verantwortlichen für den Abschuss des bei Lebus über die Oder gekommenen Wisentbullen richte sich nicht nur gegen den Amtsdirektor und Ordnungsamtsleiter, sondern „kriminalisiert und verunsichert letztlich die ehrenamtlich Tätigen, vor allem aus den Feuerwehren, auf deren Hilfe wir vielfach angewiesen sind“, sagt Schmidt und erklärt: „Das weise ich entschieden zurück!“ Axel Vogel hatte Anzeige wegen Jagdwilderei erstattet.

Für den Landrat geht es nicht an, dass „andere Rechtsnormen, in dem Fall die des Naturschutzes, über den Schutz der Bevölkerung gestellt werden“. Denn die Entscheidung über den Abschuss des Wisentbullen hatte der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann auf der Grundlage des Ordnungsrechtes und gemäß der Lage-Einschätzung von Einsatzkräften der Lebuser Feuerwehr getroffen. Letztere sahen Gefahr für Leib und Leben der Einwohner der Oderstadt und von Radtouristen auf dem Oder-Neiße-Radweg.

Heiko Friedemann widerspricht in dem Zusammenhang der Darstellung in der Presseerklärung der Grünen-Fraktion, der zufolge „im vorliegenden Minutenprotokoll des Vorgangs keine Gefahr für Leib und Leben der Bevölkerung zu erkennen“ sei. Das Gegenteil sei der Fall, betont der Lebuser Amtsdirektor. Gernot Schmidt empfiehlt der Grünen-Fraktion im Landtag – auch angesichts von Vogels Erklärung, er sehe in dem Fall grundsätzliche Bedeutung für den Umgang mit anderen geschützten Tieren, wie Elchen und Wölfen – eine Gesetzesinitiative. „Dann müsste der Umgang mit geschützten Arten aus dem Ordnungsrecht heraus genommen werden“, meint der Landrat. Damit wären nicht mehr die örtlichen Ordnungsbehörden, sondern andere, wie das Landesumweltamt, zuständig.

Auf die Frage, wie man im Amt und Landkreis heute, ein Jahr später, auf das Auftauchen eines Wisents reagieren würde, sagt Heiko Friedemann: „Ich würde mit mehr Wissen dazu mehr Optionen prüfen.“ So hat der Landkreis inzwischen einen Wildbiologen als Partner gebunden, der ein Betäubungsgewehr besitzt und benutzen darf. Der könnte etwa binnen zwei Stunden in Lebus sein, sagt Amtstierarzt Dr. Ralph Bötticher. Vor einem Jahr konnte die Leitstelle Oderland den Lebusern keinen Tierarzt mit Betäubungsgewehr vermitteln.

Außerdem würde er die polnische Seite um Hilfe bitten, so Friedemann. „Schon wegen deren Ausrüstung zum Aufstellen eines betäubten Wisents“, erklärt er. Den Wisent würde sonst seine eigene Masse erdrücken.

Mit ihren Betäubungsgewehren dürften die Polen nicht über die Grenze. Das im Nachbarland verwendete Betäubungsmittel, aus afrikanischen Nationalparks bekannt, ist in Deutschland nicht zugelassen. Das erlaubte Mittel sei für Wisente nicht geeignet, heißt es. Letztlich könnte bei Gefahr für Leib und Leben die Entscheidung aber wieder so fallen wie vor einem Jahr, sagen Landrat und Amtsdirektor unisono.