Licht an der Ostsee inspiriert Künstlerin

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) „Horizontes Flimmern“ ist der Titel der Ausstellung der Berliner Malerin und Zeichnerin Sophie Fensch, die ab kommenden Sonntag in der Villa Blunk in Wriezen ausstellt. Sie entführt die Betrachter in Landschaften, die ihrer Inspiration entspringen.

In den Galerieräumen der Villa findet sich eine Mischung von groß- und kleinformatigen Bildern, Serien und Zeichnungen, die bis auf wenige Striche reduziert sind. „Ich male mit Kohle auf Leinwand, was ich aber auch als Malerei ansehe“, sagt Sophie Fensch. Die 37-jährige Berlinerin baut derzeit zusammen mit Steffen Blunk, der die Galerieräume zur Verfügung stellt, ihre Exposition auf. Was auf den ersten, oberflächlichen Blick als abstrakte Malerei erscheint, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als Landschaft.

„Ich mag reduzierte, leise Bilder, sie haben für mich eine poetische Dimension“, sagt die Künstlerin, die nach anderen beruflichen Ausflügen an der Universität der Künste studiert hat. Dem Betrachter stehe es frei, welche Assoziationen er mit dem Bild verbindet. Die Ursprünge ihrer Malerei entstehen aus Naturbeobachtungen und Naturerfahrungen. Diese halte sie auf Skizzen fest, die sie frei überträgt und als Inspiration nimmt, um sich auf den Malprozess einzulassen.

Die gebürtige Berlinerin ist in Prenzlauer Berg aufgewachsen, hat aber ihre Ferien an der Ostsee auf Usedom verbracht. „Meine Großeltern hatten ein Haus, das ganz abgelegen am Stettiner Haff lag“, berichtet Sophie Fensch. Die Aufenthalte dort haben sie geprägt. „Das Licht ist dort etwas ganz besonderes“, sagt die Künstlerin und fügt hinzu, dass sie längst nicht die einzige sei, die sich bei ihrer Malerei von Ostseelandschaften inspirieren lasse. „Viele Leute sprechen mich an: Das ist doch an der Ostsee!“, schildert sie ihre Erfahrungen mit Besuchern ihrer Ausstellungen.

Umweltschutz spiele für sie auch in der Kunst eine Rolle. Sie male mit Naturmaterialien wie Rohrfedern und Tusche. Farbe gewinnt sie aus Naturpigmenten. Ferner stelle sie Ei-Tempera selber her, berichtet sie. Manchmal falle es ihr schwer, über ihre Arbeiten zu erzählen. „Man muss darüber sprechen, denn wenn ich weiß, was ich sehe, dann sagt auch niemand: Das sind doch nur Kritzeleien!“, merkt Steffen Blunk an. Der bildende Künstler kaufte vor zwei Jahren die alte Ratsherrenvilla am Berliner Berg in Wriezen. Er öffnet sein Haus regelmäßig für Ausstellungen.

Die Künstlerin malt seit dem elften Lebensjahr. Sie entstammt einer Künstlerfamilie, ihr Vater ist Musiker und Komponist, die Mutter malt und macht Mode. „Ich habe es daher früh kennengelernt, am Existenzminimum zu leben“, sagt Sophie Fensch auf die Frage, ob sie von ihren Bildern leben kann.

Obwohl die Kunst immer ihre Leidenschaft war, kam sie auf Umwegen dorthin: In den Wirren der Wende schmiss sie ihr Abitur, lernte Einzelhandelskauffrau und verkaufte Schuhe. Doch das füllte sie nicht aus, sodass sie ihr Fachabitur nachholte und ein Sozialarbeiter-Studium begann. Obwohl sie erkannte, dass es nicht ihr Lieblingsberuf ist, beendete sie das Studium mit Examen und wechselte dann an der Universität der Künste.

„Horizontes Flimmern“, Eröffnung am Sonntag um 15 Uhr, Villa Blunk, Berliner Berg 4 in Wriezen.