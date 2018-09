Saxophon-Queen trifft Club-Stars

Fröhlicher als üblich: Alex Pierschel und Anja Koch, zusammen als Adam is a girl unterwegs, stellen für ihren Auftritt in Eberswalde ihr Repertoire um. © Foto: adamisairl

Saxophon im Arm: Tina Tandler besichtigt die Stadtpromenade am Finowkanal, die am Freitag ab 19.30 Uhr Schauplatz für das Gratiskonzert ist. Die Veranstalter haben schon angekündigt, dass es 2019 eine weitere „Session am Kanal“ geben könnte – dann in Finowfurt. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Angesagte Musiker spielen auf einem Floß, das an der Stadtpromenade Station macht. Das Publikum genießt ein Gratiskonzert. Eberswalde steht mit der ersten Ausgabe von „Session am Kanal“ eine beachtenswerte Premiere bevor. Tina Tandler und Adam is a girl sind zu erleben.

„Wir schreiben den Finowkanal noch lange nicht ab“, sagt Danko Jur. Der Geschäftsführer des Regionalen Europäischen Fördervereins mit Sitz in Pinnow, Uckermark, der im Auftrag der Anrainer der ältesten noch in Betrieb befindlichen künstlichen Wasserstraße das Schleusenregime koordiniert, freut sich wie Bolle auf den kommenden Freitag. „Das vom Finowfurter Flößerverein zur Verfügung gestellte Floß wird festlich beleuchtet sein, die hoffentlich zahlreichen Zuschauer verbringen eine lauschige Spätsommernacht – und der Kanal beweist wieder einmal seine Anziehungskraft“, beschreibt Danko Jur die Szenerie, die ab 19.30 Uhr zu erleben sein dürfte. Den Kontakt zu den auftretenden Künstlern hat ihm Frank Göritz aus Wandlitz, Inhaber der Public Agentur für Marketing und Kommunikation, vermittelt, der sich über den Barnim hinaus unter anderem mit den Konzertreihen „Inselleuchten“ in Marienwerder und „Musik nach Kassenschluss“ im Schalterraum des SparkassenForums in Eberswalde einen Namen machen konnte. Beim „Inselleuchten“ war in diesem Jahr auch Tina Tandler zu erleben.

Die Veranstalter sind mit der Idee für die erste „Session am Kanal“ zwei Jahre schwanger gegangen. Das Ziel sei es, den Finowkanal als Erlebnisort ersten Ranges herauszustellen, betont der Geschäftsführer des Fördervereins, der die etwa 10 000 Euro, die für die Premiere benötigt werden, durch Zuschüsse von Stadt und Kreis sowie durch Spenden aus der freien Wirtschaft zusammenbekommen hat.

„Das Konzert bietet ein Erlebnis, von dem die Besucher noch lange schwärmen werden“, ist Frank Göritz überzeugt. Ein generationsübergreifenderes Angebot sei nur schwer vorstellbar.

„An mir soll`s nicht liegen“, sagt Tina Tandler, die für einen kurzen Ausblick auf das Konzert zur Stadtpromenade gekommen ist. Ihr Repertoire für die „Session am Kanal“ stehe noch nicht fest. „Auf jeden Fall werde ich ,Baker Street’ vortragen. Das ist der Hit, für den ich überhaupt mit dem Saxophonspielen begonnen habe“, sagt die Musikerin, die 15 Jahre alt war, als sie dem Blasinstrument, das fortan ihr Leben bestimmen sollte, die ersten Töne entlockte. Der britische Folk-Rock-Sänger Gerry Rafferty hatte die Nummer mit den fröhlichen Saxphon-Einlagen 1978 auf seinem Album „City to City“ veröffentlicht. Die Liebe zum Saxophon hat Tina Tandler nie mehr losgelassen. Mit nie endender Begeisterung greift die Künstlerin aber auch zum Akkordeon, das sie zu spielen lernte, als sie neun Jahre jung war. Tina Tandler begleitet den Schlagersänger Roland Kaiser auf seinen meist ausverkauften Tourneen, ist freies Ensemblemitglied bei der Robert Schumann Philharmonie Chemnitz, den Berliner Sinfonikern oder dem Preußischen Kammerorchester und gibt deutschlandweit Konzerte mit ihrer eigenen Band oder dem Pianisten Christoph Reuter.

Bei „Session am Kanal“ wird die Saxophonisten solo und auch zusammen mit Anja Koch und Axel Pierschel auf der Floßbühne stehen, die mit ihrem Projekt Adam is a girl die Berliner Clubszene aufmischen. Das Duo nennt Depeche Mode und Björk als seine Vorbilder, verbindet aber Synth-Pop und New Wave zu einem ganz eigenen Stil. „Sonst kommen die beiden Musiker immer ein wenig düster daher, in Eberswalde werden sie sich von einer weit helleren Seite zeigen“, kündigt Danko Jur für die Veranstalter an.

„Session am Kanal“, Freitag ab 19.30 Uhr, Eintritt frei