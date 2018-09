Fast jeder Fünfte schwerbehindert

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Anzahl der in Schwedt lebenden schwerbehinderten Menschen ist im vergangenen Jahr um 116 Personen gestiegen. Damit leben 7097 Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 30 Prozent in Schwedt. 5343 davon haben einen Behindertengrad ab 50 Prozent. Die Stadt hat knapp 31 000 Einwohner. Die älter als 60-Jährigen machen in Schwedt fast 40 Prozent der Bevölkerung aus. Jeder Dritte davon ist schwerbehindert.

Diese Zahlen gab die Behindertenbeauftragte Ursula Birlem kürzlich gegenüber Stadtverordneten bekannt. Es geht um gehbehinderte und Menschen, die eine ständige Begleitung benötigen, völlig Hilflose, blinde und taube. Viele besitzen einen grün-orangen Ausweis, der ihnen Freifahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder das Nutzen der 1. Klasse in der Bahn gestattet, andere sind von der Rundfunkgebühr befreit.

Die Stadt Schwedt kümmert sich wo es kann, um seine schwerbehinderten Mitbürger. In diesem Jahr fand wieder ein Sportfest für Menschen mit Behinderungen statt. Organisiert wurde es vom Stadtsportbund und der Lebenshilfe. Erfahrungsaustausch und Selbsthilfegruppen werden Ursula Birlems Erfahrung nach rege genutzt. „Leider haben auch die Selbsthilfegruppen Nachwuchsmangel“, bestätigte Ursula Birlem, was Dieter Strüwing, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Brandenburg, dieser Tage schon berichtete. „Es findet sich kaum jemand, der die Leitung einer Selbsthilfegruppe übernehmen möchte und dadurch lösen sie sich auf.“

„Bei den Übernachtungsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer habe sich noch nichts im Vergleich zu den Vorjahren geändert, klagte die Behindertenbeauftragte in ihrem Bericht für die Stadtverordneten. „In unserer Stadt gibt es keine barrierefreien Übernachtungsmöglichkeiten nach DIN.“ Zudem seien nicht alle Zahnarztpraxen barrierefrei zugänglich. Die Behindertenbeauftragte hat jeden ersten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr Sprechstunde. Mit Berufstätigen werden Termine vereinbart. Sie macht auch Hausbesuche, vor allem bei älteren Mitbürgern.

Häufige Anliegen der Bürger sind: Anträge für den Schwerbehindertenausweis, Widersprüche, Wohnungsumbau oder -modernisierung, Arbeitsmöglichkeiten, Auskünfte zum Kündigungsschutz, Zugänglichkeit zu Zahnarztpraxen im Bereitschaftsdienst. Eine Arbeitsgruppe aus dem Blinden- und Sehbehindertenverband und dem Förderverein Selbsthilfe wurde gegründet. Sie schreibt Stellungnahmen zu Bauanträgen behinderter Menschen, damit deren Belange besser vertreten werden können und es dem Datenschutz nicht widerspricht.