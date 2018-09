Bürgermeister Scharnke steckt Kritik ein

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) So emotional erlebt man die Neuenhagener Gemeindevertreter selten. Auf der jüngsten Sitzung stand Bürgermeister Ansgar Scharnke in der Kritik mehrerer Fraktionen. Es ging um seine Abwesenheit beim Fest der Demokratie am 1. September als Gegenstück zur AfD-Tagung im Bürgerhaus.

Georg Stockburger (B 90/Grüne) eröffnete in seiner ruhigen Art den Reigen der Kritiker. Er mahnte, sich genau mit den Aussagen der AfD auseinander zu setzen. Wenn die zur Jagd auf das politische System blase, dann seien auch Gemeinde und Verwaltung Neuenhagen gemeint. Und deshalb habe er, wie viele andere auch, erwartet, dass sich Ansgar Scharnke an die Spitze der Gegenveranstaltung zur AfD-Tagung im Bürgerhaus am 1. September stellt. Dass er, wie Potsdams Oberbürgermeister das auch mache, Farbe bekenne und Gesicht zeige gegen Rechtsradikalismus. „Das war hier keine kleine normale Partei-Veranstaltung, sondern eine von besonderem Rang“, betonte der Gemeindevertreter, der erwähnte, dass Bürgermeister aus anderen Gemeinden sehr wohl gekommen waren.

Marianne Hitzges (SPD) fragte: „Weshalb war es Ihnen nicht möglich, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, wie das andere Bürgermeister auch tun? Wieso war es nicht möglich, bei der Suche nach einem Veranstaltungsort zu unterstützen? Warum gab es keinen Hinweis im Internet auf diese Veranstaltung?“ Bedauerlich war zudem, dass die Ausstellung „Kein schöner Land – Opfer rechter Gewalt in Brandenburg“ nur zu Teilen und die Schau „Die Wölfe sind zurück“ von Rainer Opolka gar nicht gezeigt werden konnte. Auch da hagelte es Kritik, dass die Verwaltung in keiner Weise versucht habe, unterstützend zu wirken.

Ganz im Gegenteil, wie Sven Kindervater (Linke) in einer flammenden Rede vorbrachte. Er warf dem Bürgermeister vor, den Bauunternehmer, der das Grundstück an der Eisenbahnstraße bebauen will, unter Druck gesetzt zu haben, so dass der sein leeres Areal nicht für das Fest der Demokratie bzw. als Asyl für die Ausstellung „Die Wölfe sind zurück“ freigab.

Bürgermeister Scharnke reagierte auf die Kritik gelassen. Die Veranstaltung der vier Parteien – SPD, CDU, Grüne und Linke – sei eine politische Veranstaltung gewesen. Man solle zur Kenntnis nehmen, dass es nicht Aufgabe des Bürgermeisters sei, daran teilzunehmen. An anderen Orten, zu anderen Zeiten und nicht als direkte Gegen-Veranstaltung, da sei er bereit, die Spitze zu übernehmen. Dass der Markt am 1. September abgesagt wurde, sei eine kurzfristige Entscheidung der Marktleiterin gewesen. Bei der Werbung für politische Veranstaltungen verhalte sich die Verwaltung neutral, so Scharnke weiter. „Dies war keine normale politische Veranstaltung“, hielt Stockburger entgegen, „sondern es ging um die Verteidigung unseres Gemeinwesens.“ Immerhin war sie vier Fraktionen, die sich nicht inständig lieben, so wichtig, dass sie sich zusammengeschlossen hätten. Corinna Fritzsche-Schnick (CDU) sagte, sie sei von der Haltung des Bürgermeisters enttäuscht und stolz auf jeden, der gekommen sei. Sie sei bedroht worden, werde aber auch weiterhin Gesicht zeigen. Gern hätte sie die Gebühren bezahlt, die die Gemeinde für die Plakatierung verlangt hätte, setzte sie ironisch hinzu. Kindervater fügte zum Schluss an, Faschismus ginge nicht weg, wenn man schweige.

Einstimmig wurde der Bürgermeister beauftragt, die bereits erwähnten Ausstellungen (eventuell im August) – „Kein schöner Land – Opfer rechter Gewalt in Brandenburg“ und „Die Wölfe sind zurück“ im und vor dem Bürgerhaus zu zeigen. Diese Ausstellungen sollen die Chance eröffnen, miteinander zu diskutieren und sich zu informieren, was im Land los sei.