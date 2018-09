Wintermärchen und Kriegsgetümmel

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Herr Tag mag es hell und lebendig. In quietschbuntem Kostüm erfreut er sich an den Wolken, die am blauen Himmel ziehen, und an den Vögeln: Rotkehlchen, Kohlmeise, Singdrossel. Vor allem wegen ihres schönen Gesanges. Wenn es dunkel wird jedoch, verstummen sie – und mit ihnen auch Herr Tag. Er hasst es, wenn er nichts mehr sehen kann und überall dagegen läuft. Die Nacht, sie ist ihm unheimlich …

Vor knapp einem Jahr hat das Frankfurter Theater des Lachens (TdL) das Kinderstück „Guten Tag, liebe Nacht“ der jungen Berliner Autorin Alice Quadflieg auf die Bühne des Kleist Forums gebracht – jetzt eröffnet es in der eigenen Spielstätte in den Gerstenberger Höfen die neue Spielzeit. Und wird, knapp einen Monat später, seine Premiere in polnischer Sprache erleben. Ein Weg, den das TdL schon seit Längerem geht: Mit der Premiere im Oktober wolle man die Tür nach Slubice wieder ein Stück weiter öffnen, sagt Theaterleiter Torsten Gesser. Während die Frankfurter in Polen ansonsten über Festivalteilnahmen und Gastspiele bereits ganz gut aufgestellt sind, läuft es mit den direkten Nachbarn an der Oder noch nicht so gut. Aber: „Wir lassen da nicht locker!“

Eine der zwei weiteren Premieren, die in der neuen Saison anstehen, wird dann wieder eine Koproduktion mit dem Kleist Forum sein. „Jeda, der Schneemann“ (ab 4) von Mark Wetter und Paul Steinmann soll dort in diesem Jahr die Adventszeit einläuten. Für die ganz Kleinen gibt es dann im März 2019 Sam McBratneys Kuschel-Klassiker „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“.

Einen Vorgriff auf das Kulturlandjahr 2020, das unter dem Arbeitstitel „Krieg und Frieden“ läuft, hat sich die kleine Bühne ebenfalls für das kommende Frühjahr vorgenommen. Kein Geringerer als Frankfurts großer Dichtersohn Heinrich von Kleist soll hier zu Ehren kommen – und zwar mit seiner „Hermannschlacht“. Regie bei dem Spektakel, für das neben Gesser noch Björn Langhans und Arkadiusz Porada auf der Bühne stehen werden, führt Frank Alexander Engel. Gut möglich, so Gesser, dass sich dieses „Epochalwerk“ mit den Mitteln des Puppentheaters auf ganz besondere Weise umsetzen lasse. Und die Bühne selbst sich damit nach längerer Abstinenz vielleicht als Frankfurter Beitrag für die Kleist-Festtage 2019 empfehlen kann.

Fest steht bereits, dass der fulminante Saisonabschluss keine Eintagsfliege bleiben soll: Das Open-Air-Stück „La Luna“, das im Sommer seine Premiere auf dem Frankfurter Ziegenwerder erlebte, wird auf jeden Fall im Spielplan bleiben. „Das war ein tolles Highlight, gut besucht und mit viel positivem Feedback“, sagt Gesser. Nun soll das Stück, mit dem das TdL auch schon in Beeskow und Berlin gastiert hat, für Festivals und Freiluftspielorte vermarktet werden. „Und wir werden es im nächsten Sommer natürlich auch noch zwei, drei Mal in Frankfurt aufführen“, verspricht der Theaterchef.

Fester Kooperationspartner des Hauses bei vielen Produktionen bleibt das Weite Theater Berlin – nicht zuletzt, um ein größeres Angebot an Neuinszenierungen zu haben. Mit den eigenen Produktionen wird das TdL zudem wieder in die Welt hinaus gehen – gerade waren die Puppenspieler mit dem Stück „Der kleine Wind“ im slowenischen Maribor. Für die kommende Spielzeit freut sich Gesser besonders über eine Reise ins polnische Torun, wo die Bühne „Don Quijote – Ein Traumspiel nach Telemann“ präsentieren wird – mit Live-Musik.

Mit einer beim Publikum beliebten Tradition werden die Frankfurter in diesem Jahr allerdings brechen: Statt wie bisher rund um den Jahreswechsel, zeigen sie ihre Version von „Dinner for One“ nur im November.

„Guten Tag, liebe Nacht“, Sonntag, 10 Uhr, Theater des Lachens, Ziegelstr. 31, Frankfurt (Oder), Kartentel. 0335 6801695