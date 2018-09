Die Zeit vergoldet

Marco Marschall

Joachimsthal Genickstarre in Joachimsthal: das Einsetzen der neuen alten Uhr hat am Dienstag einige Schaulustige angezogen, die mehr als eine Stunde nach oben blickten. Nun wird die Zeit an der Kirche wieder angezeigt. Die Fassadensanierung insgesamt aber ist in Verzug geraten.

Eigentlich war die Sanierung der Kirchenuhr gar nicht vorgesehen. In der Bausumme von etwa 800 000 Euro, die die Frischzellenkur für die Schinkelkirche insgesamt verschlingt, war sie jedenfalls nicht eingeplant. Erst nachdem das Gotteshaus eingerüstet war, wurde klar, welchen Schaden das Ziffernblatt über die Zeit genommen hat und Kosmetik benötigt. „Wir machen jetzt alles schnieke. Da werden wir doch an der Uhr nicht sparen“, sagt Pfarrerin Beatrix Spreng. Schnell war man sich einig: wenn dann richtig. Um die Zusatzkosten zu decken, werde eben gesammelt.

Das hat bereits vorher bestens funktioniert. Die Firma Arxes-Tolina und der Verband der Metall- und Elektroindustrie spendeten große Summen, aber auch kleinere Firmen und Privatleute trugen ein Stück zur Kirchensanie-rung bei. Der Löwenanteil der Mittel kommt aus dem Staatskirchenvertrag für die Erhaltung von Baudenkmälern.

4000 Euro hat das Aufhübschen der Blechscheibe mit dem Durchmesser von 1,40 Metern inklusive Montage gekostet. Mechanikermeister Horst Bittner aus Neuenhagen bei Berlin hat den Joachimsthalern einen Freundschaftspreis gemacht. Doch was war überhaupt zu tun? „Die Farbe war abgeblättert und es hatte sich Rost gebildet“, sagt Bittner, der das Einsetzen des guten Stücks am Dienstagvormittag genau beobachtet. Rost ist nun vorgebeugt worden, indem das Ziffernblatt mit einer Emaille-Schutzschicht überzogen wurde. Außerdem wurden die Zeiger überarbeitet und neu vergoldet.

Das Ziffernblatt wird als Erstes angebracht. Die Firma Gigalift aus Eberswalde ist dafür mit dem Steiger angereist. Oben angekommen, wird die Scheibe zunächst von der Schutzfolie befreit. Unten verfolgen einige Joachimsthaler, darunter auch Kinder des evangelischen Waldkindergartens, gespannt das Geschehen. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Als das neue Blatt bereits in der Sonne glänzt, werden oben im Turm die Vorbereitungen für den Anbau der Zeiger getroffen. Anschließend bewegt Gigalift-Mitarbeiter Michael Krause den Korb an dem langen gelben Metallarm erneut nach oben. Für ihn ist es die erste Uhr, die er mitanbringen darf. Rocco Merz von Horst Bittners Glockenservice ist mit ihm oben.

Die Aktion dauert insgesamt keine zwei Stunden, allerdings müssen sich die Zeiger der Funkuhr erst einstellen. In den nächsten Tagen aber können die Stadtbewohner wieder beruhigt zur Kirche schauen, um die verlässliche Uhrzeit zu erfahren. Wie Pfarrerin Beatrix Spreng in einer kleinen Ansprache verkündete, hätten viele die Zeitanzeige schmerzlich vermisst. Und weil viele Menschen auf die Uhr im Zentrum blicken würden, symbolisiere diese auch ein Stück Gemeinschaft im Ort.

Bis die gesamte Kirche wieder in neuem Glanz erstrahlt, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Die Arbeiten sind in Verzug geraten. Eine Maurer- und Stuckateurfirma sei abgesprungen, berichtet die Pfarrerin. So schnell wurde kein Ersatz gefunden. Die Auftragsbücher der Baufirmen sind voll. Nun hat ein Unternehmen aus Angermünde übernommen. Auf der Ostseite ist das 200 Jahre alte Gotteshaus schon eingerüstet und wartet darauf, von seinem Betongrau in den ockerfarbenen Originalton des Schinkelbaus zu wechseln. An der Südseite ist er schon zu sehen, demnächst auch wieder ohne Gerüst.

Wer die bisherigen Arbeiten einmal begutachten möchte, für den lohnt sich vielleicht am Donnerstag ein Besuch in Joachimsthal. Von 17.45 bis 18 Uhr ist dann ein Friedensgeläut zu hören.