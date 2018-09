Die Kastanienkönige

Verrückt nach Kastanien: In der Kita „Kinderwelt“ in Schwedt ist die Sammelwut ausgebrochen. Kinder, Eltern und Erzieher bringen körbe-, eimer- und säckeweise dieser Früchte mit. 50 Säcke voll sind bisher zusammengekommen. Ein Teil der Kastanien wird zum Spielen und Basteln verwendet, die Masse der „Roßkastanien“ als Futter für Wildtiere abgegeben. © Foto: Dietmar Rietz

