Sollte jeder Spender sein, der nicht widerspricht?

© Foto: Werner Krätzig, 83, Fürstenwalde: Meine Frau und ich haben Organspendeausweise. Es kann ja jeden mal treffen.Es wäre in Ordnung, wenn jeder, der nicht widerspricht, automatisch Spender ist – wenn wirklich jeder die Möglichkeit hat, zu widersprechen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ; Manja Wilde; MOZ) Dass das Thema in diesen Wochen derart aktuell sein würde, hatte Elisabeth Alter nicht geahnt, als die Landtagsabgeordnete im vergangenen Jahr die Themen ihrer diesjährigen Dachetagengespräche festlegte. Sie sei durch ihren Bruder, der aufgrund eines Nierenversagens auf Dialyse angewiesen sei, familiär betroffen, so Alter. Deshalb liege ihr die Auseinandersetzung mit der Organspende nicht erst am Herzen, seit Gesundheitsminister Jens Spahn sie zu seinem Thema gemacht hat: „Bei uns in der Familie haben alle einen Spenderausweis.“

31 Jahre Medikamente, acht Jahre Dialyse und zwei Jahre mit einer Spenderniere haben das Leben von Pia Kleemann geprägt. Die 43-Jährige war am Montag ebenso wie Dr. Stefan Wirtz, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Helios-Klinikum Bad Saarow, zu Gast in der Dachetage der Kulturfabrik.

Die Widerspruchsregelung, die das bisherige System umkehren und jeden automatisch zum Spender machen würde, solange er oder seine Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen, könne das Problem fehlender Spenderorgane nicht komplett lösen, sagte Pia Kleemann. Wirtz gab zu bedenken, dass es sich um eine ethische Abwägung handele, weswegen es von Seiten der Helios-Kliniken als Krankenhausträger keine festgelegte Position zur Widerspruchsregelung gebe. „Auch wenn ich die Zahlen gerne steigern würde, die persönliche Freiheit“, so Wirtz, „ist ein hohes Gut.“

Organtransplantationen werden in Bad Saarow nicht durchgeführt – dafür gibt es spezielle Transplantationszentren; mit Patienten, die dorthin überwiesen werden oder die transplantiert wurden, habe die Klinik jedoch zu tun. Und: „Bad Saarow ist ein Entnahmekrankenhaus“, sagt der Chefarzt. Die Diagnostik, die vor der Organentnahme durchgeführt werden muss, etwa die Feststellung des Gehirntods, findet im Helios-Klinikum statt.

Einer der gut ein Dutzend Zuhörer in der Dachetage berichtet, selbst seit neun Jahren mit einer Spenderniere zu leben. Anders als Pia Kleemann habe er sich auch während der Zeit seiner Dialyse im Kreis seiner Angehörigen gut aufgehoben und verstanden gefühlt. Bei der 43-jährigen Berlinerin sei das weniger der Fall gewesen. „Meine Familie versteht meine Krankheit bis heute nicht“, sagt sie. Kleemann ist mittlerweile in der Regionalgruppenleitung Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern des Bundesverbands der Organtransplantierten aktiv, bemüht sich darum, Transplantierte, Angehörige und Organspender in gegenseitigen Austausch zu bringen.

„Die Organspende ist in Verruf geraten“, sagt Dr. Stefan Wirtz. Durch Manipulation der Wartelisten, Pannen bei der Organentnahme und Skandale bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Dabei sei sie durch Gesetze streng geregelt. „Krankenhäuser unterliegen starker Überwachung“, sagt der Chefarzt. Aus seiner Tätigkeit im Bereich Herzintensivmedizin an der Uniklinik in Münster berichtet er von geglückten Transplantationen. „Es gibt Erfolgsgeschichten, die berühren.“ „Ich habe Zeit geschenkt bekommen“, pflichtet ihm Pia Kleemann bei.