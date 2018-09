4336 Unterschriften gegen Radschutzstreifen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Bürgerinitiative „Radwege in Eberswalde“ hat 4336 Unterschriften zusammenbekommen, mit denen sie ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen will. Dessen Zweck: Auf der Heegermühler Straße soll wieder die Verkehrsführung in Kraft gesetzt werden, die bis Herbst 2016 galt. Solange hatte es im Abschnitt zwischen Kupferhammerweg und Boldtstraße in jeder Richtung zwei Fahrspuren für Autofahrer gegeben. Seither existieren dort stadteinwärts und stadtauswärts mit weißer Farbe markierte Schutzstreifen für Radfahrer, die in Eberswalde umstritten sind. Für Gerd Markmann und Ulrich Pofahl, die Sprecher der Bürgerinitiative, wird die aktuelle Regelung weder Rad- noch Autofahrern gerecht. Erstere würden wegen ihrer Sicherheitsbedenken gar nicht zu selten lieber weiter die Gehwege nutzen, Zweitere seien durch die Wegnahme einer Fahrspur erheblichem Chaos und einem erhöhten Unfallriskiko ausgesetzt.

Im Rathaus der Barnimer Kreisstadt hat Robby Segebarth, Leiter des Eberswalder Bürgeramtes und Wahlleiter, die Unterschriftenlisten entgegengenommen. Seine Mitarbeiter und er werden jetzt prüfen, wie viele Unterschriften gültig sind, weil sie von Eberswaldern getätigt wurden. „Das Bürgerbegehren gilt dann als zustande gekommen, wenn es von mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten getragen wird“, sagt Eberswaldes Rathaussprecherin. Damit die Bürgerinitiative ihr Ziel erreicht, müssten demnach wenigstens 3418 Unterschriften als gültig anerkannt werden, weil es zum Zeitpunkt der Abgabe der Listen in Eberswalde 34 173 Wahlberechtigte gab. Es obliegt nach der Prüfung im Bürgeramt der Stadtverordnetenversammlung, die Feststellung zu treffen, ob das Bürgerbegehren zustande gekommen ist.

Das letzte Wort hat aber die Kommunalaufsicht des Landkreises Barnim, die alle formalen und materiell-rechtlichen Voraussetzungen begutachtet und dann abschließend über die Zulässigkeit entscheidet.

Für den Fall, dass die Stadtverordneten das Bürgerbegehren ablehnt, kündigt die Bürgerinitiative vorsorglich den Gang ans Verwaltungsgericht an.